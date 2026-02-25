Monrosi, ante la marcha de Yolanda Díaz de Sumar: "Ella tenía claro que en lo personal quería dar este paso"

Ahora

Entre los principales hitos de Díaz, el periodista de 'eldiario.es' destaca: "No ha habido reformas más profundas en materia social y laboral en estas dos legislaturas que las impulsadas desde Trabajo" y ha recordado que muchas de esas negociaciones "fueron peleas muy personales que libró ella".

El periodista de 'eldiario.es' José Enrique Monrosi ha analizado en Al Rojo Vivo la decisión de Yolanda Díaz de renunciar a liderar Sumar y dar un paso atrás en la primera línea política.

"No me ha sorprendido por dos razones. En lo personal, hace meses —no semanas— que Yolanda Díaz tenía bastante claro que quería y necesitaba dar este paso", ha explicado.

Monrosi ha señalado que tampoco le sorprende en el plano político. Aunque ha reconocido sus logros como ministra de Trabajo, ha subrayado que la gestión orgánica del espacio a la izquierda del PSOE "no ha salido bien". "La convivencia, casi siempre históricamente imposible, entre los distintos partidos y sus aparatos ha sido muy complicada y bastante desastrosa. Los propios partidos le habían enseñado la puerta de salida", ha afirmado.

Entre los principales hitos de Díaz, el periodista destaca su etapa al frente del Ministerio de Trabajo: "El titular es que se va una ministra difícilmente mejorable. Su paso por el Gobierno será una referencia clave del legado de esta legislatura progresista. No ha habido reformas más profundas en materia social y laboral en estas dos legislaturas que las impulsadas desde Trabajo". Además, ha recordado que muchas de esas negociaciones "fueron peleas muy personales que libró ella, a menudo frente a la opinión del socio mayoritario, el PSOE".

Monrosi también ha puesto en valor su papel en las elecciones de 2023: "Contra todo pronóstico, con la ultraderecha en auge, la izquierda fragmentada y las encuestas en contra, fue capaz de articular Sumar en tiempo récord, unir a las fuerzas del espacio y lograr tres millones de votos y 31 diputados. Un resultado suficiente para revalidar un Gobierno de coalición que muchos daban por imposible".

"A mi juicio, esos dos éxitos son incontestables", ha concluido.

