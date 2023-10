Equipo de Investigación viajó en 2012 hasta Valderrueda, el pequeño pueblo de León en el que nació Sor María, entonces imputada por el caso de los bebés robados en el hospital madrileño de Santa Cristina.

Su prima, Paquita, afirmaba ante las cámaras que aún no había visto a su prima: "No la he visto porque está enferma. Ya está bien de que la estén imputando tanto. A mí si me acusan y no saben lo que he hecho... no pueden juzgar a nadie".

"Cuando fueron a dar a luz, que se hubieran quedado en su casa, qué quieres que te diga", apostillaba la prima de la religiosa. Puedes escuchar la conversación al completo con Equipo de Investigación en el vídeo principal de esta noticia.