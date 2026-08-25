Nada de "ciao, pescao", aún queda mucho por conocer: los documentos necesarios que justificarían la compra del ático de Ayuso y aún no se han publicado

Los detalles Aunque la presidenta madrileña insista en cerrar una historia que según ella se está estirando de más, no habrá "ciao, pescao" mientras sigan quedando preguntas sin responder.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intentó cerrar el tema del polémico ático comprado por su administración con un "ciao, pescao". Sin embargo, persisten muchas preguntas sin respuesta y falta de transparencia. No se han proporcionado documentos que justifiquen la compra, cruciales para determinar si el ático era necesario. Entre los documentos pendientes están el Informe de necesidad pública y el acuerdo del Consejo de Administración de Planifica Madrid, que aclararían las responsabilidades en la compra. Más Madrid ha solicitado estos documentos, pero Planifica Madrid ha rechazado proporcionar el contrato de compra, lo que podría llevar el asunto a los tribunales.

Con un "ciao, pescao", Ayuso quiso intentar dar por zanjado el tema del polémico ático comprado por la Comunidad Madrid. Pero, aunque la presidenta madrileña insista en cerrar una historia que según ella se está estirando de más, no habrá "ciao, pescao" mientras sigan quedando preguntas sin responder. Aún hay muchas.

Y es que pese a que Ayuso trate de despachar rápido el asunto del ático, todavía son muchas las preguntas, poca la trasparencia y ninguno los documentos que la Comunidad de Madrid ha proporcionado sobre esta operación de compra.

Los documentos necesarios que justificarían la compra del ático

Son varios papeles y se podrían dividir en dos grupos. Los posteriores a la compra y los anteriores. Estos últimos son los más importantes porque demostrarían o no si era estrictamente necesario ese ático de lujo para cubrir las necesidades de la presidenta. A esto se le conoce como Informe de necesidad pública.

Los documentos clave del ático que todavía no se han publicado

"¿Para qué era necesario ese inmueble? ¿Por qué se decantan por comprar en vez de alquilar?", se pregunta Hugo Martínez Abarca, diputado de Más Madrid.

Es aquí donde entra en juego otro documento clave: el acuerdo del Consejo de Administración de Planifica Madrid. Los registros que demostrarían de quien fue la responsabilidad en esta compra. "Quién ha dado la orden a Planifica Madrid de hacer esta compra, si se decidió en el Consejo de Administración, si lo decidió la Consejería de Presidencia. si hay algún otro documento, incluso correos electrónicos y tal que también hemos pedido", señala el diputado de Más Madrid.

¿De quién fue la responsabilidad de la compra del ático de Ayuso?

Precisamente, este martes le hemos vuelto a preguntar al consejero responsable de esta empresa pública, pero según él, ya han dado "sobradas explicaciones". Sin embargo, Planifica Madrid ha rechazado la petición Más Madrid de aportar el contrato de compra. El que junto a las escrituras evidenciaría la fecha y las condiciones de la adquisición. Piden también un informe de la tasación y dicen que la Comunidad de Madrid no aporta los documentos por las buenas, se verán en los tribunales.

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