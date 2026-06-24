Antonio Maestre critica a los socios de Sánchez y se pregunta "qué hacen en este Gobierno": "¿Por qué no se van?"

Antonio Maestre analiza la situación de los socios del Gobierno tras el tono "chulesco" de Pedro Sánchez con ellos y sentencia: "Cuando alguien te trata con esa condescendencia, la culpa es tuya".

Hoy Pedro Sánchez tenía que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre los casos de corrupción que le rodean. Lo ha hecho en un debate histórico por lo bronco donde no sólo ha recibido reproches por parte de la oposición, sino también de algunos de sus socios de investidura.

De este modo, se vivía uno de los enfrentamientos más tensos entre el presidente del Gobierno y Gabriel Rufián cuando el portavoz de ERC le preguntaba directamente si habían "robado".

Antonio Maestre considera que Sánchez ha sido "un poco chulesco con sus socios", algo que, en su opinión, "se lo merecen". "Si de verdad los socios tienen algo que exigir, y tienen mucho que exigir, que lo pongan sobre la mesa", afirma rotundo.

"Yo ya de Sumar no espero nada", comenta el periodista, que después del debate de hoy se pregunta: "¿Qué hacen en este Gobierno? ¿Por qué no se van?". El periodista tampoco sabe "para qué están" los socios de Gobierno, cuando "no pueden sacar sus medidas adelante, porque ni siquiera tienen la capacidad para que Pedro Sánchez las lleve al Congreso".

Por todo ello, señala que Sánchez "sabe que frente a ellos tiene fuerza" y sentencia: "Cuando alguien te trata con esa condescendencia, la culpa es tuya".

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