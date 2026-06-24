Benjamín Prado entiende el enfado de Sánchez: "Se le ha deshumanizado de una manera salvaje como no he visto nunca"

Benjamín Prado reflexiona sobre el tono de Pedro Sánchez hoy en el Congreso y asegura que "tiene derecho a estar enfadado y defenderse", pero también que tendría que haber dado "alguna explicación más creíble que el 'yo no me enteraba'".

Hoy en el Congreso de los Diputados se vivía una jornada muy bronca en la que Pedro Sánchez pasaba al ataque para defenderse de los casos de corrupción que le rodean.

Un tono áspero, el del presidente del Gobierno, que Benjamín Prado explica recordando que "a su mujer le acaba de quitar el pasaporte un juez en una causa histriónica e ideológica que no tiene ni pies ni cabeza".

El escritor asegura entender que Sánchez esté enfadado, ya que en su opinión "se le ha deshumanizado de una manera salvaje como no he visto nunca en la política española".

"Uno dice en un balcón Pedro Sánchez y la gente contesta 'hijo de puta' gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid que puso de moda lo de llamar 'hijo de puta' al presidente del Gobierno", explica.

Benjamín considera que Sánchez "tiene derecho a estar enfadado, tiene derecho a defenderse y tiene problemas en el PSOE lo suficientemente grandes como para haber dado alguna explicación más creíble que el 'yo no me enteraba, yo no sabía'".

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