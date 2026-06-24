Hablan los afectados por el estafador de las reformas: "Sé que es difícil recuperar mi dinero, pero que no le pille a nadie más"

Habría podido estafar hasta medio millón de euros a particulares y comunidades de vecinos. Rafael, que así se llama, dejaba las obras a medias lo que ha provocado que sea denunciado por numerosos clientes.

Varias personas han denunciado a un hombre llamado Rafael que ya ha sido bautizado como el estafador de las reformas. Ofrecía buenos precios y rapidez, para, finalmente, dejar dichas obras a medias. Así, ha conseguido estafar sobre medio millón de euros a particulares y comunidades de vecinos.

Portal lleno de hoyos

Antonia es una de las afectadas que contrataron a Rafael para reformar su portal. "Llevamos así ocho meses", señala, mostrando como su portal sigue con la obra a medias. "Picaron el portal y el suelo, y lo dejaron todo lleno de hoyos, como en escombros", explica Antonia. La mujer indica que pasaron varias semanas y nadie vino a seguir con la reforma, algo que provocó que una vecina tuviera un terrible tropiezo.

El estafador, además, alquiló un local y utilizó el nombre de otra empresa para captar clientes. Carlos Parrón es otro de los afectados. En su caso, el estafador le robó 35.000 euros. Le pidió que reformara su cocina, su terraza y dos baños. "Vino el primer día con su encargado", explica. Después, ese encargado volvió a su domicilio varias ocasiones, a veces acompañado por un chico "que no tenía ni idea".

"Estamos vivos de milagro"

"Vienen te tiran todo, nos dejan sin cocina", cuenta, "nos dijeron que eran diez días y han sido como cinco meses". Además, tuvieron la inspección de la caldera y les dijo que estaban vivos de milagro. "No habían conectado el tubo de salida y los gases estaban entrando en la casa", explica.

Carlos pidió un préstamo de 50.000 euros para poder hacer frente a esta reforma el cual debe seguir pagando. "Encima para terminar mi casa y poder intentar vivir bien con mi familia, tengo que gastarme más dinero", se lamenta. "Esto hay que intentar pararlo", expone, "sé que tengo muy difícil recuperar mi dinero, pero, por lo menos, que no le pille a nadie más".

Buscaba a sus trabajadores por RRSS

Gema trabajó con él durante varios meses. Esta cuenta que comenzaron a llegar denuncias y gente "super alterada". "El tema llegó a un punto que la gente llegaba a llorar al local", explica. Gema señala que Rafael dejaba sus casas "muy mal, destruidas, demolidas".

En cuanto a las personas que trabajaban con él en esas reformas, Gema cuenta que recurría a las redes sociales para buscarlos. "No está bien lo que hizo", expone, "ni la manera en que coge al cliente y lo llena con tanta falsedad de información". La extrabajadora expone que Rafael decía "una mentira tras otra" y ponía excusas en todo momento.

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