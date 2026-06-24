Antonio Maestre, sobre la comparecencia de Sánchez en el Congreso: "Le tocaba dar explicaciones y ha pasado por encima"

El periodista expone que lo que se ha vivido en el Congreso ha sido "un trampantojo absoluto". "Se tiene que centrar en lo que le concierne a él", afirma.

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para hablar de los casos de corrupción que afectan a su partido. Sus socios de Gobierno, al igual que la oposición, le han manifestado sus reproches.

Iñaki López recuerda que hace un año se vivió una comparecencia similar, "donde se hablaba de quince medidas contra la corrupción que no han sido puestas todavía en vigor". "Y, además, los protagonistas son los que negociaron directamente la moción de censura con el propio José Luis Ábalos", indica Juande Colmenero.

Antonio Maestre considera que lo que se ha vivido este miércoles en el Congreso "es un trampantojo absoluto". "Pedro Sánchez no ha dado explicaciones sobre lo que tiene que dar", indica el periodista. Maestre expone que él no acepta que el Partido Popular "de lecciones de corrupción".

"Pedro Sánchez se tiene que centrar en lo que le concierne a él", afirma. "Y, luego, sí, Gabriel Rufián, o el resto, que no tienen casos de corrupción en sus partidos, sí le pueden decir al PP 'por ahí no, ustedes no son ejemplo de nada'", indica. "A Pedro Sánchez lo que le tocaba hoy era dar explicaciones y ha pasado por encima", concluye.

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