El Ayuntamiento de Ripoll contrata a una hija de la alcaldesa, la ultra Sílvia Orriols, como policía local

Los detalles La joven, de 19 años, fue seleccionada en un proceso en el que la líder de la extrema derecha catalana decidió la designación de los miembros del tribunal en un concurso que fue convocado por vía de urgencia

Guinadell Orriols, hija de Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, fue nombrada agente interina de la Policía Local de Ripoll el 17 de julio. El proceso de selección, convocado de urgencia, levantó polémica por la implicación de la alcaldesa en la designación del tribunal. Sílvia Orriols defiende que no influyó en la contratación de su hija y asegura haberse apartado del proceso. El concurso, anunciado el 11 de junio, requería ser mayor de 18 años, tener bachillerato, nivel medio de catalán y permiso de conducir, además de valorar experiencia policial. Sin embargo, la resolución de la plaza aún no se ha publicado oficialmente.

Guinadell Orriols, hija mayor de la líder del partido ultraderechista Aliança Catalana, Sílvia Orriols, es desde el 17 de julio agente interina de la Policía Local de Ripoll, localidad de la que es alcaldesa su madre. La joven, de 19 años, fue seleccionada en un proceso en el que la líder de la extrema derecha catalana decidió la designación de los miembros del tribunal en un concurso que fue convocado por vía de urgencia y del cual aún no se ha publicado el resultado.

Pese a la polémica suscitada por el caso, Sílvia Orriols defiende que ella no ha tenido nada que ver con la contratación de su hija. "No he colocado a nadie a dedo. De la misma manera que no puedo beneficiarla con mi cargo, tampoco le puedo impedir cumplir su sueño", defendió la edil este martes en el pleno del Ayuntamiento de Ripoll.

"Desde el principio, cuando me dijo que se apuntaría, sabía del riesgo que corríamos", aseguró Orriols, que asegura haberse apartado por voluntad propia del concurso: "Me he abstenido de participar en cualquier asunto del proceso".

El Ayuntamiento informó de la apertura del proceso "con carácter de urgencia" el pasado 11 de junio. El documento en el que se anunciaba el concurso establecía que los únicos requisitos eran ser mayor de 18 años, tener al menos un título de bachiller, acreditar un nivel medio de catalán y permiso de conducir. Además, detallaba que también se valoraría la "experiencia en el ámbito policial".

El propio decreto de convocatoria del concurso indica que Orriols "ostenta el comando superior de la Policía Local", razón que le faculta para nombrar a una sargento y dos cabos del cuerpo como miembros del tribunal que tomará posteriormente la decisión de contratar a su hija, así como para fijar las condiciones de las pruebas de acceso. No obstante, este decreto no está firmado directamente por la alcaldesa, sino por el secretario general del Ayuntamiento de Ripoll, Gerard Soldevila.

Esto contraviene las bases del propio proceso, que obligan a los responsables políticos a abstenerse de todas las etapas de un proceso en el que participe un familiar directo, algo que hizo una vez llegó el momento de firmar el decreto de adjudicación de la plaza.

Las bases también obligan a publicar la resolución de la plaza tanto en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona como en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, algo que no ha ocurrido diez días después.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido