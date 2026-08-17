Antonio Maestre, sobre la continuidad de Ayuso como presidenta: "En el PP de Madrid puede gobernar cualquiera y ella es prescindible"

El periodista responde a las declaraciones de José Luis Martínez-Almeida que ha afirmado que, a pesar de la polémica generada por el ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid, "hay Ayuso para rato".

Isabel Díaz Ayuso siguen sin querer hablar sobre el ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña ha dicho que ella nunca ha querido tener una residencia oficial, aunque, la hemeroteca, no dice lo mismo. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, sí que habló sobre el inmueble, señalando que, si todo el argumentario de la izquierda para las elecciones de 2027 es el tema del ático, "hay Ayuso para rato".

Antonio Maestre señala que por detrás del alcalde de Madrid "se veía otra cosa". "Ayuso ha dejado muchos cadáveres por el camino", expone el periodista, "algunos próximos a Almeida y de otras líneas de partido".

El periodista sostiene que en partidos como el PP de Madrid "se huele la debilidad, se huele la sangre". "Y cuando se huele la sangre empiezan a salir los rencores, los dosieres y empiezan a filtrarte cosas de gente que ni te imaginabas", añade.

Maestre expone que eso es lo que le está sucediendo a la presidenta madrileña. "Se está moviendo por detrás de Ayuso en la Comunidad de Madrid tal cantidad de intereses, de envidias, de inquinas... que a Ayuso se le nota el nerviosismo", señala.

"Esto ya no lo controla Ayuso, ni los periodistas, es una cuestión del PP de Madrid", reflexiona. "Van a empezar a volar cuchillos", afirma, "se está empezando a mover una información por detrás que Ayuso ya sabe que, como Feijóo gane, Ayuso está muerta". "Hay gente que sabe que en el PP de Madrid puede gobernar cualquiera y Ayuso es prescindible", concluye.

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