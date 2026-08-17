Ignacio Cembrero señala que las incursiones en Ceuta son incentivadas por Marruecos: "Es mi tesis de lo que pasó el 15 de agosto"

Mientras que en la primera incursión cruzaron 70.000 migrantes, el pasado fin de semana solo fueron algunos centenares los que lo intentaron y, además, en su mayoría eran migrantes subsaharianos.

Este fin de semana se producía en Ceuta un nuevo intento de acceso. Pero, en esta ocasión, la frontera, por la parte marroquí, fue blindada con un dispositivo militar compuesto por 3.000 agentes, en respuesta a las convocatorias de las redes sociales que animaban a participar en un nuevo asalto.

Mientras que el pasado 30 de julio cruzaron la frontera más de 70.000 personas, 15 días después solo algunos centenares lo intentaron, pero las cargas policiales y las detenciones les impidieron llegar a suelo español.

Ignacio Cembrero sostenía en Más Vale Tarde que no se iba a producir una nueva incursión masiva, algo que se ha cumplido. El periodista establece que es el propio Marruecos el que incentivó que esos migrantes, en su mayoría subsaharianos, intentaran cruzar la frontera para, después, demostrar que los podían controlar.

"Tengo la impresión de que se ha mandado un mensaje a los inmigrantes subsaharianos de que el 15 de agosto era el día de bajar, y bajaron y se encontraron un despliegue inusitado", expone Cembrero. El periodista indica que hay más ejemplos a lo largo de la historia.

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