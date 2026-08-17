Mónica García comparecerá el día 27 en el Congreso para dar explicaciones por la situación sanitaria en Ceuta

La ministra de Sanidad, Mónica García atiende a los medios para informar sobre el desembarco del crucero con hantavirus, en el puerto de Granadilla.

El contexto Pese a las denuncias de los sanitarios de Ceuta, la ministra de Sanidad ha asegurado este lunes que no hay un colapso sanitario en la ciudad autónoma.

La ministra de Sanidad, Mónica García, comparecerá el 27 de agosto en el Congreso para explicar la situación sanitaria en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes, según confirmó el Ministerio de Sanidad a laSexta. El PP solicitó su presencia debido al supuesto "colapso" sanitario en la ciudad y la "ausencia" de García durante 16 días de crisis migratoria. Los populares exigen detalles sobre las medidas del Ministerio y su falta de acciones útiles. García niega el colapso, aunque los sanitarios denuncian falta de recursos. Otros ministros también comparecerán en fechas cercanas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, comparecerá el próximo jueves 27 de agosto en el Congreso de los Diputados, para dar explicaciones sobre la situación sanitaria en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes, según han confirmado fuentes de Sanidad a laSexta.

El PP ha pedido este mismo lunes la comparecencia de García en el Congreso ante el "colapso" sanitario de la ciudad. Los 'populares' han reclamado que dé explicaciones sobre las medidas adoptadas por su departamento y su "ausencia durante los últimos 16 días de la crisis migratoria en la ciudad autónoma".

Asimismo, han exigido información sobre "la plena ausencia de medidas de utilidad real por parte del Ministerio de Sanidad, tanto para posibilitar un abordaje adecuado de la citada emergencia como para favorecer una preparación oportuna en Ceuta y Melilla ante futuras situaciones migratorias similares".

Los propios sanitarios han denunciado la falta de recursos y han advertido de que empieza a haber "bajas médicas" como consecuencia de la situación de colapso.

García, por su parte, ha negado que exista tal colapso en el hospital de la ciudad autónoma, afirmando en una entrevista en Al Rojo Vivo que ahora mismo se está "en un nivel 1 de contingencia" y que "de las 212 camas que hay en el hospital ahora mismo hay 101 ocupadas, de las cuales 28 son migrantes". Igualmente, ha decidido rendir cuentas en la Cámara Baja.

Con esta decisión, la ministra de Sanidad se une a la de otros miembros del Gobierno: Margarita Robles, ministra de Defensa intervendrá el 25 de agosto; y Félix Bolaños, de Justicia, Presidencia y Relaciones, el 27. Mientras que Fernando Grande-Marlaska, Interior, y José Manuel Albares, Exteriores, lo harán previsiblemente el día 28.

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