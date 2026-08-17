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La ministra habla de "tensión"

Un médico de urgencias de Ceuta responde a Mónica García: "Tenemos más colapso de cansancio físico y mental"

"Creo que nosotros vamos a claudicar antes de que llegue una posible solución porque no somos máquinas", afirma Andrés Domínguez, médico de urgencias en el Hospital Universitario de Ceuta, que reclama personal de refuerzo.

"Creo que nosotros vamos a claudicar antes de que llegue una posible solución porque no somos máquinas", afirma Andrés Domínguez, médico de urgencias en el Hospital Universitario de Ceuta, que reclama personal de refuerzo.

Más Vale Tarde habla con Andrés Domínguez, médico de urgencias en el Hospital Universitario de Ceuta, sobre las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, que aseguraba que allí no existe un colapso, sino tensión.

El facultativo no comparte las cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad, considera que son más altas y señala que el colapso es de "cansancio físico y mental para abordar la situación" por parte de los profesionales.

"Creo que nosotros vamos a claudicar antes de que llegue una posible solución porque no somos máquinas", afirma Andrés, que sostiene que no paran "ni un segundo".

Domínguez señala que, a pesar de la situación, no han recibido más personal de refuerzo. También que abordan consultas de heridas por arma blanca "a diario", así como agresiones sexuales: "Hay registrada por la Guardia Civil una violación al día en una ciudad de 84.000 habitantes, que se puede considerar un pueblo".

Respecto al factor epidemiológico en la llegada de migrantes, el médico indica que "no es lo mismo que un sudanés que entra de manera ilegal tenga fiebre, que cualquier persona de Ceuta, que tiene un control, tenga una fiebre. Hay que investigar, porque la medicina dice que hay que indagar en posibles causas de esa fiebre que pueden ocasionar un brote epidémico".

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