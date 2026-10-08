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Antonio Maestre, sobre los ataques a Maricarmen: "Las personas que han participado en esa cacería se van a quedar con eso para toda la vida"

"La gente miserable busca destruir a la persona, porque creen que así van a acabar con la causa, pero la causa que representaba sigue bastante viva", reflexiona Antonio Maestre sobre los ataques a Maricarmen, incluso después de haber fallecido.

"La gente miserable busca destruir a la persona, porque creen que así van a acabar con la causa, pero la causa que representaba sigue bastante viva", reflexiona Antonio Maestre sobre los ataques a Maricarmen, incluso después de haber fallecido.

Incluso después de haber fallecido, los agitadores de extrema derecha siguen utilizando a Maricarmen de manera lamentable para atacar al Gobierno y tergiversar la realidad en su propio interés.

"Cuando una persona se convierte en un símbolo político, y Maricarmen se convirtió en ello, puedes intentar ir contra lo que representa, pero luego está la víscera y la gente miserable que busca destruir a la persona, porque creen que así van a acabar con la causa, que es algo completamente erróneo", reflexiona Antonio Maestre.

Sin embargo, el periodista señala que "la causa que representaba sigue bastante viva". Todo ello a pesar de que, apunta, "hay gente que no tiene humanidad ha considerado que atacar esa causa era destruir a Maricarmen, humillarla, denigrarla y atacarla".

"El resto de personas que han participado en esa cacería se van a quedar con eso para toda la vida, los vamos a reconocer y ellos mismos se van a tener que mirar en el espejo alguna vez", sentencia.

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