Anticorrupción pide a la UCO que Balas siga en su puesto "hasta que concluyan" las investigaciones del caso Koldo

El contexto Pese a que el teniente coronel va a ser ascendido en "julio o agosto de este año", el fiscal considera que "ha tenido un papel relevante en la investigación" de la trama corrupta, así como en la pieza separada en la que se investigan los pagos en metálico al PSOE.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el teniente coronel Antonio Balas continúe en su cargo como jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, a pesar de su próximo ascenso, para asegurar el avance del caso Koldo y la investigación de los pagos en metálico del PSOE. El fiscal Luis Pastor destaca la importancia de Balas en la investigación, indicando que debe permanecer en su puesto hasta concluir el proceso, conforme al decreto que regula la Policía Judicial. Esta decisión busca consolidar el desarrollo de las investigaciones en curso.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el teniente coronel Antonio Balas permanezca en su puesto como jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO "durante el tiempo que sea necesario "para consolidar el avance y desarrollo" del caso Koldo y de la pieza separada en la que se investigan los pagos en metálico del PSOE pese a que ya se ha decidido su ascenso.

El fiscal Anticorrupción Luis Pastor recuerda que Balas va a ser ascendido en "julio o agosto de este año", algo que le apartaría de su actual cometido, y que, "siendo uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación y considerando que ha tenido un papel relevante en el curso de la misma", se considera que, de conformidad con lo dispuesto en el decreto que regula la Policía Judicial, "ha de permanecer en su destino -Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO- por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación".

Este jueves se daba a conocer que un capitán de la Guardia Civil, Juan Sánchez Yepes, imputado en el caso Hidrocarburos, facilitó información a Díez sobre Balas después de que ella le dijera que era su "objetivo prioritario". El capitán Yepes, que había sido miembro de la UCO entre 2008 y 2022, "aportó información sobre la estructura de la unidad, sus miembros o las funciones de cada uno de ellos, centrando su atención en el teniente coronel Balas.

No era la primera vez que la fontanera del PSOE ponía su foco en el teniente coronel de la UCO. En el sumario del caso de las cloacas se pudo conocer que Balas era uno de los nombres que la fontanera del PSOE tenía en sus agendas, concretamente Díez le definía como "peligroso". En el mismo sumario se da a conocer que tuvieron que ponerle escolta a Balas tras la apertura de la investigación interna por las falsas filtraciones que atribuían a su departamento.