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La teniente de alcalde de Los Gallardos advierte que el incendio "no está controlado" y pide "paciencia" a los desalojados

Los detalles Antonia Martínez pide a los afectados por los incendios que sigan las indicaciones de los organismos oficiales para no "tomar una decisión equivocada", como quienes optaron por tomar una "vía alternativa" para escapar de las llamas.

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El incendio de Los Gallardos (Almería) "no está controlado". Es el mensaje que lanza la Teniente de Alcalde del municipio andaluz, Antonia Martínez, que ha compartido en Al Rojo Vivo los detalles que se saben hasta ahora del que ya es el peor incendio de la historia en Andalucía. Martínez comenta que la situación del viento complica la labor de los efectivos.

"La zona que se está quemando son diseminados, pedanías, con un terreno escarpado en el que es complicado el acceso", asegura Martínez, que ha añadido que el camping que hay en la zona afectada ya ha sido desalojado y todas las personas que estaban allí han sido reubicadas.

Al mismo tiempo, defiende que ha habido información "desde el primer momento" para la ciudadanía y lamenta que las víctimas decidiesen optar por una "vía alternativa" y tomar "una decisión equivocada". También agradece a los pueblos vecinos como Mojácar, Garrucha, Turre o Carboneras por su ayuda.

"Por favor, a las personas que se han desalojadas que todavía no pueden acceder a sus viviendas: tengan paciencia. Tienen que seguir las indicaciones, todavía puede ser peligroso acceder. Si tienen cualquier necesidad, en los servicios médicos le atienden, van a tener la medicación que haga falta. Pero, por favor, que no busquen vías alternativas para acceder a las viviendas, porque todavía puede ser peligroso. Por favor, sigan indicaciones y tengan tranquilidad", ha transmitido Martínez en laSexta.

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