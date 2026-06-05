"Antonio Balas, peligroso", planes para el PSOE e informes sobre Plus Ultra: las notas y reflexiones de Leire Díez sobre las cloacas

Los detalles La UCO incautó un ingente material de la fontanera del PSOE entre el que hay más de una veintena de libretas donde daba cuenta de sus citas y asuntos a abordar en las reuniones.

La investigación de la trama Leire Díez ha revelado numerosos documentos de la fontanera del PSOE, entre ellos libretas y agendas personales donde detallaba reuniones e ideas. laSexta ha accedido a 25 cuadernos, destacando una nota que califica al teniente coronel Antonio Balas como "peligroso". Esta anotación refuerza la animadversión de Leire hacia Balas, ya evidenciada en audios recientes. Además, sus libretas mencionan negocios petroleros y conexiones judiciales. Leire también tenía un plan relacionado con 'Crónica Libre', medio financiado por Santos Cerdán. Entre sus notas personales, se encuentran reflexiones y asuntos cotidianos. La UCO ha recopilado documentos adicionales, como su carnet del PSOE y su tarjeta de visita de Filatelia.

La investigación de la trama Leire Díez ha recopilado multitud de documentos de la fontanera del PSOE. Entre los más relevantes, libretas y agendas personales en las que Leire escribía ideas, reuniones y planes con todo lujo de detalles. Este viernes, laSexta ha accedido a 25 de estos cuadernos y, en uno de ellos, destaca una anotación contra un teniente coronel.

"Antonio Balas, peligroso", reza uno de los apuntes, en referencia al teniente coronel de la Guardia Civil y jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa, la UCO. El comentario es una prueba más de la animadversión de Leire hacia Balas. Recientemente, se publicaron audios en los que la fontanera cargaba contra el teniente coronel y se escuchaban frases como "matar al Balas".

Más allá del jefe de la UCO, hay hojas y hojas de diferentes libretas en las que Leire Díez volcaba sus presuntas investigaciones. Por ejemplo, entre sus páginas hace menciones a Aldama sobre un supuesto negocio con el petróleo. "Pidió Aldama un depósito fiscal en Gibraltar. En Gibraltar dijeron que no", "preguntó por un pasaporte diplomático", escribió.

Leire Díez menciona a Víctor de Aldama en sus cuadernos

Las "investigaciones" de Leire

En una hoja, relata incluso que el abogado de Barrabés tenía buena relación con el juez Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez, apuntando que eso podría ayudar.

También aparece una especie de plan relacionado con 'Crónica Libre', un medio financiado por Santos Cerdán y del que Leire tendría una participación del 5%. Al respecto de esta revista, la fontanera plasmó lo que parecía ser la semilla de una idea con los siguientes puntos: "Creación periódico. Operación PSOE. Cómo podemos hacer para que el PSOE salga bien de esto".

Como parte de sus notas personales, también dejaba algunas reflexiones inspiradoras: "Decía el sabio que la amistad es un alma que habita en dos cuerpos" o "si no lo cuentas, no existe". Porque entre sus investigaciones para la cloaca o sus anotaciones como empleada de Correos, Leire apuntaba fechas de conciertos, listas de la compra y otros asuntos de los que sorprende que tuviese constancia.

Algunas reflexiones de Leire Díez en sus libretas.

Informes y documentos

Tiene, por ejemplo, la carta que Tubos Reunidos, empresa investigada y registrada hace unos días, envió a la SEPI informando sobre su financiación o un informe detallado sobre Plus Ultra y su presidente, Julio Martínez.

Asimismo, entre los documentos que la UCO tiene recopilados, hay otros como su carnet de afiliada al PSOE o su tarjeta de visita de cuando era directora en Filatelia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido