Antelo define a la dirección de Vox como una "fábrica de mentiras y bulos" tras acusarle de tráfico de influencias

Antelo dice que no entiende su salida forzada como líder de Vox en Murcia y rechaza dimitir como diputado regional

Los detalles El ex líder de Vox en Murcia considera "deleznable" que personas de su partido se dediquen a "fabricar pruebas falsas" contra él, tras haber sido acusado de hacer gestiones en el ayuntamiento de Cartagena, en el que Vox gobierna en coalición con el PP, para favorecer a su esposa.

José Ángel Antelo, ex presidente de Vox en Murcia, ha acusado a la dirección del partido de ser una "fábrica de mentiras y bulos" tras su expulsión. En COPE, criticó al comité de garantías del partido, que lo sancionó con un expediente disciplinario y la suspensión de militancia. Vox argumenta que las medidas son por la gravedad de las acusaciones de tráfico de influencias, relacionadas con gestiones en el ayuntamiento de Cartagena para favorecer a su esposa. Antelo niega las acusaciones y lamenta la falta de "una salida digna" para los miembros del partido. Además, denuncia el uso fraudulento de su firma digital en la Asamblea Regional y asegura seguir siendo diputado y portavoz de Vox en Murcia.

El hasta ahora presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha tachado de "fábrica de mentiras y bulos" a la dirección de su partido por las acusaciones de tráfico de influencias que ha vertido sobre él tras forzar su salida de la formación, abrirle un expediente disciplinario y suspenderlo de militancia de forma cautelar.

En declaraciones en COPE, ha afirmado que el comité de garantías de su partido que ha adoptado esas amonestaciones contra él "tiene mucho de comité y poco de garantías", porque "hasta hace dos días me querían nombrar portavoz nacional de deportes y candidato -ha dicho-".

En un comunicado difundido hoy, Vox informa de la apertura de un expediente disciplinario contra él "por los hechos protagonizados y las manifestaciones realizadas desde que el pasado 26 de febrero la dirección del partido le planteó dejar la presidencia del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia".

Como medida cautelar, "por la especial gravedad de los hechos", Antelo ha quedado suspendido de sus derechos como afiliado, e inhabilitado, además, para el ejercicio o desempeño de cualquier cargo o función en el partido o en representación de este, entre ellos, la vocalía de la ejecutiva nacional.

Antelo considera "deleznable" que personas de su partido se dediquen a "fabricar pruebas falsas" contra él, tras haber sido acusado de hacer gestiones en el ayuntamiento de Cartagena, en el que Vox gobierna en coalición con el PP, para favorecer a su esposa en un negocio inmobiliario a través de la urbanización de terrenos inundables no legalizados.

Ha afirmado que "hasta el ayuntamiento de Cartagena ha salido a desmentirlo" y ha asegurado que él ni siquiera conoce ni al concejal de Urbanismo de la ciudad portuaria. El diputado regional se pregunta la causa por la que "la dirección del partido se dedica a estas cosas" y no da "una salida digna" a la gente de la formación, "fabrica pruebas en contra de la gente que sale" y "pone toda la maquinaria en marcha para ir en contra de una persona", algo que "la sociedad no entiende".

Advierte de que para él lo más importante es "tener ética", por lo que no va "a hablar de los familiares ni de las mujeres de otras personas, aun sabiendo que hay cosas y que generaron un revuelo interno" en su partido, aunque ha declinado "entrar en el fondo del asunto".

José Ángel Antelo ha explicado que la dirección nacional de su partido siempre le reprochó "ser poco obediente", un extremo que él niega aunque insiste en el mensaje de no confundir "lealtad con sumisión". También ha reiterado las maniobras de su grupo para utilizar de forma fraudulenta su firma digital en la Asamblea Regional para firmar su propia renuncia como portavoz, y ha reiterado que hoy por hoy es diputado y portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento murciano.

