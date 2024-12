Ángel Víctor Torres, sobre las declaraciones de Aldama: "No se puede probar lo que nunca ocurrió"

Todos los objetivos apuntaban hacia el presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, pero este no ha querido hablar ni a la entrada, ni tampoco a su salida. Todo ha sido silencio.

Lo que quería contar se lo ha guardado para decirlo dentro del Supremo frente al juez. En su declaración, que se ha alargado durante tres horas, Aldama se ha autoinculpado y ha asumido que ha cometido delitos de blanqueo, fraude fiscal y tráfico de influencias pero también ha realizado nuevas acusaciones.

Además, en la declaración, el presunto comisionista ha apuntado una vez más a Ángel Víctor Torres, unas acusaciones que el ministro de Política Territorial ha definido como "las mismas mentiras" y "las mismas falsedades".

Aldama ha asegurado que consiguió pisos en el barrio de Salamanca, Atocha y Tribunal para encuentros de diversa naturaleza en los que participaban el ministro y Ábalos. Ángel Víctor Torres dice que es más de lo mismo: acusaciones sin pruebas.

"Es que no tiene credibilidad quien hace acusaciones sin mostrar ninguna prueba. Y repito, en el caso que me atañe, no es posible que presente ninguna prueba porque no se puede probar lo que nunca ocurrió", ha insistido Torres. Además, ha asegurado que ampliarán la acción judicial contra el empresario. "Las mentiras, las falsedades, los ataques al honor no pueden quedar impunes", ha comentado.

Aldama también ha vuelto a insistir en que pagó 25.000 euros a Carlos Moreno, mano derecha de María Jesús Montero, por retrasar un embargo de Hacienda. Según dice, el dinero lo entregó Koldo metido en un sobre.

"Al final este señor estaba haciendo un favor por decirlo de alguna manera. No lo rechaza. Fueron 25.000 euros", aseguró el pasado 27 de noviembre. Algo que la ministra ha negado en varias ocasiones.

"Nunca, en ningún caso tuvo ningún tipo ni de favor, ni de regalo, ni de contraprestación", aseguró la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, quien también ha insistido en que "es una persona sobre la que tengo absoluta confianza. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno". Así, la ministra dice que mucha gente acude a su jefe de gabinete para resolver diversas cuestiones.