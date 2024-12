Ángel Víctor Torres, sobre las acusaciones de Aldama: "Si se demuestra que defendí un interés particular, me voy"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha vuelto a defender este jueves de las acusaciones de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor y nexo corrupto del caso Koldo, pero esta vez ha sido muy tajante: "Si se demuestra que defendí un interés particular, me voy". Torres, además, ha incidido en que "no se va a encontrar nunca" que él "le haya solicitado a nadie dinero", tal como afirma Aldama, quien aseguró en el Tribunal Supremo que el expresidente de Canarias le pidió 50.000 euros por la gestión de las mascarillas y que le alquiló un piso en el Paseo de la Castellana.

Así lo ha señalado este jueves en una entrevista en Onda Cero, donde ha sido preguntado sobre la relación con Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos. A esto, ha respondido que Koldo "era parte del Ministerio, de la organización y el que llevaba la agenda del ministro". "En Canarias, la relación con el Gobierno es importante porque hay mucho que resolver como el fenómeno migratorio, teníamos que tirar de ellos y Koldo era importante para cerrar agendas y cuestiones", ha explicado.

Sin embargo, es tajante en lo que respecta a las acusaciones vertidas por Aldama contra él: "No se va a encontrar nunca que yo le haya solicitado a nadie dinero. Si alguien es capaz de demostrar que yo haya pedido un solo euro, yo me voy de la cosa pública. Si alguien demuestra que tengo un mensaje defendiendo un interés particular y no el general, pues lo mismo".

Denuncia "infamia y difamación"

Por otro lado, ha defendido que tuviera contactos con Koldo García porque "hay asesores que tienen un papel fundamental dentro de la estructura y áreas muy técnicas que pesan más que los secretarios de Estado", pero entiende que igual era demasiado poder.

En otro orden de cosas, Torres ha vuelto a negar que el presunto conseguidor del caso Koldo le facilitara pisos en Madrid, y ha vinculado dicha acusación con su reciente disposición a ser reelegido como secretario general del PSOE en Canarias. "Quizás hay gente que quiere enfangar en cierta medida la imagen de Torres. Me ha pasado en otras ocasiones", ha sostenido el titular de Política Territorial, poniendo como ejemplo el 'caso Mediador', en febrero de 2023, y en el que se dijo que él estaba involucrado en una trama de pagos de empresarios para que recibieran contratos con la administración pública.

Para el ministro, aquello no fue más que "infamia y difamación", por lo que teme que "de vez en cuando" le toque "pasar por lo mismo". Asimismo, ha advertido de que existe "una voluntad manifiesta" de perjudicarle y que se terminará sabiendo "por qué". También ha reiterado que no conocía a Víctor de Aldama, y ha puesto como ejemplo que el empresario le llama "Víctor Ángel", cuando en realidad su nombre es "Ángel Víctor", un hecho que en su opinión demuestra que no existía esa cercanía que el presunto conseguidor del 'caso Koldo' asegura que había.

"No tengo en mi agenda ese contacto", ha asegurado en referencia al del empresario, pero no rechaza tajantemente que no le conozca porque no quiere "caer en la trampa de decir que no lo ha visto". "Si aparece en una reunión en la que no conocía a nadie, dirán que mentí", ha añadido y ha sostenido que su teléfono lo puede tener cualquier persona ya que ha salido en los medios de comunicación. "Ahora, que yo tenga una relación con él es falso. Yo no recuerdo haber tenido ninguna respuesta por WhatsApp", ha aseverado.