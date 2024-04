Pedro Sánchez tiene en vilo a prácticamente toda España ante la decisión que tomará este lunes sobre su posible continuidad o no al frente de la presidencia. Y entre ellos, también a sus socios de Gobierno, como Andoni Ortuzar.

En una entrevista con 'El Periódico', el presidente del PNV ha asegurado que cree que Sánchez está más cerca de dimitir que de continuar: "No tengo ningún dato, pero me da la sensación de que no es una táctica para reforzarse por el asedio al que le someten el PP y la prensa de ultraderecha digital. Otra cosa es que él haya dado este plazo para ver cómo respiran la sociedad y su partido. Lo que ha hecho es raro, y eso me lleva a no descartar que la posición final de Pedro Sánchez sea dimitir, o que al menos cuando ha hecho esto, en el inicio, él lo haya hecho pensando más en dimitir que en seguir".

Y pese a mostrar su apoyo a él y a su familia, Ortuzar ha señalado que el periodo de reflexión de cinco días es muy largo: "Yo lo que sí le pedía es que acortara el plazo, porque creo que en realidad para tomar una decisión no hace falta tanto tiempo y cada minuto que pasa, esa incertidumbre es malo para él, para su familia, para el partido, para la estabilidad del Gobierno. Estamos viendo cómo los periódicos internacionales están manifestando un cierto estupor. Eso debiera hacerle a Pedro Sánchez anticipar su decisión, sea la que sea".

"Si este proceso es para marcharse, no hay nada que hacer. Pero si es para quedarse y dando un toque de atención, la forma de simbolizar el cambio y la fortaleza es someterte a una cuestión de confianza y que le apoyemos los socios y demostremos al PP que sigue habiendo una mayoría sólida de investidura que se mantiene a lo largo de los meses, y que tiene que dejar de utilizar el asedio como instrumento político. Era bueno, pero solo si la decisión es continuar", añade sobre este proceso de reflexión.

Y en el caso que la decisión de Sánchez sea dimitir, Ortuzar indica que todos los socios del Gobierno estarían interesados en alargar la vida del mismo gobierno para no acudir a las urnas de nuevo en verano: "Yo creo que los partidos que estamos ahora sosteniendo el Gobierno estaríamos de acuerdo en prolongar la vida de ese Gobierno el tiempo necesario para hacer las elecciones, si hubiera que hacerlas, en un tiempo político más propicio que finales de julio".

"Es de cajón, a nadie nos interesan unas elecciones en julio. No creo que fuera nada difícil llegar a un acuerdo para que las elecciones sean cuando tengan que ser. Incluso podría mantenerse la legislatura. Si el Gobierno fuera capaz de sacar adelante un Presupuesto, ¿por qué no? Pero es verdad que está Catalunya de por medio", concluye.