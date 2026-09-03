Ana Vázquez, sobre la visita de Felipe VI a Ceuta: "Necesitan ver a su rey, son españoles que están totalmente abandonados"

La exdiputada del PP espera que el Gobierno "ponga todas las facilidades" para que el monarca visite la ciudad autónoma "cuanto antes".

La exdiputada del PP, María Vázquez, ha expresado que el rey Felipe VI "debe ir, y cuanto antes" a Ceuta, solicitando al Gobierno que facilite la visita. El Gobierno ha confirmado que "es el momento" para que el monarca visite la ciudad autónoma, donde no ha estado ningún rey desde 2007. Felipe VI ha reafirmado su compromiso con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ante la crisis migratoria en la región. Aunque aún no hay fechas concretas para la visita, Vázquez ha enfatizado que los ceutíes necesitan ver a su rey, ya que se sienten abandonados y aterrorizados.

El rey Felipe "debe ir, y cuanto antes" a Ceuta. Así se ha expresado la exdiputada del PP, María Vázquez, que ha deseado que "el Gobierno ponga todas las facilidades para que pueda ir cuanto antes".

El Gobierno ha confirmado que "es el momento" de que el rey haga una visita a la ciudad autónoma, a la que no acude ningún monarca desde 2007. Del mismo modo, Felipe VI ha reafirmado su compromiso con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad.

De momento, no se han anunciado fechas ni tiempos para que esta visita se produzca, pero Vázquez ha asegurado que los ceutíes "lo necesitan, necesitan ver a su rey".

"Son españoles que están totalmente abandonados, están aterrorizados. Creo que tiene que ir y creo que va a ser muy bien recibido", ha aseverado en El Objetivo.

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