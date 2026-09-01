El Gobierno intenta zanjar la polémica por las palabras de Sánchez sobre el rey: niega el reproche y dice que "ha llegado el momento" de su visita a Ceuta

Los detalles El PP califica de "ataque" las declaraciones del presidente, que apuntó que Felipe VI nunca a ido a Ceuta y Melilla durante su reinado.

El Gobierno ha aclarado que las declaraciones de Pedro Sánchez sobre la ausencia de visitas del rey Felipe VI a Ceuta no fueron un reproche, sino una constatación de la realidad. Sánchez afirmó en una entrevista que existen razones para que el monarca visite Ceuta y Melilla, y que esto ocurrirá cuando las condiciones lo permitan. La ministra Elma Saiz subrayó que no se ha vetado la visita y que es momento de que se produzca. Fuentes de Moncloa esperan que Marruecos no obstaculice esta visita, recordando que Ceuta y Melilla son territorio español. Por su parte, el PP criticó las declaraciones de Sánchez, calificándolas de "ataque", y pidió que se deje de "manosear al rey". La visita se realizará cuando las circunstancias sean adecuadas.

El Gobierno ha insistido este martes que las palabras de Pedro Sánchez del lunes sobre la falta de visitas del rey Felipe a Ceuta no eran un reproche hacia el monarca. El Ejecutivo intenta zanjar la polémica y también asegura que la reunión de tres horas que mantuvieron ambos mandatarios el lunes ya estaba agendada y que transcurrió "con normalidad".

Sánchez sostuvo el lunes en una entrevista en 'Cadena SER' que hay "argumentos y razones suficientes" para que Felipe VI visite Ceuta y Melilla, apuntando que ese se hará "cuando se den las condiciones para ello". En este sentido, apuntó que "el rey lleva reinando más de 20 años" y nunca ha ido a ninguna de las ciudades autónomas.

A este respecto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este martes que el presidente no hizo ningún reproche, sino que "constató una realidad". "En esos 20 años ha habido distintos gobiernos en nuestro país, gobiernos liderados por el PSOE y por el PP", ha señalado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha añadido que esa visita tendrá lugar, aunque no ha concretado fecha. "No solamente no lo vetamos, sino que consideramos que ha llegado el momento de que esa visita se produzca", ha apostillado.

Fuentes de Moncloa se han pronunciado en esta línea, reiterando además que no existe "evidencia, prueba o indicio" de la colaboración de Marruecos en la llegada masiva de migrantes. Además, esperan que Rabat no ponga problemas a la visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla, recordando que "son territorio español". "Somos un país soberano", han expresado.

Críticas del PP

El PP ha sido uno de los más críticos con las declaraciones de Sánchez, que han calificado de "ataque". La portavoz 'popular' Ester Muñoz ha afirmado que "el ataque se produjo única y exclusivamente para no tener que dar explicaciones de por qué él no se hacía responsable de lo que estaba pasando".

Muñoz ha pedido a Moncloa "que deje de manosear al rey" y ha recalcado que Felipe VI "debería poder acompañar a los ceutíes sin ningún tipo de problema ni de miedo a ninguna reacción", recordando que la última visita del rey Juan Carlos suscitó un conflicto diplomático.

Han rechazado dar ni un detalle de ese viaje ni de cuándo podría producirse, destacando que la visita de Felipe VI se hará "cuando se den las circunstancias oportunas".

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