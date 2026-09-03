Cembrero descarta a las mafias en la entrada masiva: "Los únicos que se han lucrado con esta operación de finales de julio han sido los taxistas de Tetuán"

¿Qué ha dicho? El periodista asegura que "detrás de aquel que arriesga su vida no hay mafias", respaldando el informe del CENIF que ya está en manos de la Audiencia Nacional.

Cinco semanas después de la entrada irregular de 80.000 personas en Ceuta, Marruecos sigue responsabilizando a las mafias de la crisis migratoria. Sin embargo, Ignacio Cembrero rechaza esta teoría, afirmando que "detrás de aquel que arriesga su vida no hay mafias". Según Cembrero, los únicos beneficiados fueron los taxistas de Tetuán y Tánger, sugiriendo que las causas no son económicas. El informe de la Policía Nacional, enviado a la Audiencia Nacional, también descarta la implicación de mafias en Ceuta, aunque no excluye la intervención de otras organizaciones criminales.

Cinco semanas después de la entrada irregular de 80.000 personas en Ceuta, Marruecos sigue insistiendo en responsabilizar a las mafias de la crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma.

No obstante, Ignacio Cembrero no se cree esta tesis: "Detrás de aquel que arriesga su vida no hay mafias". "En lo que pasó en Ceuta no hay mafias", añade en el especial de El Objetivo de este jueves.

El periodista expone que "los únicos que se han lucrado con esta operación de finales de julio han sido los taxistas de Tetuán y de Tánger", alegando que los motivos de esta avalancha migratoria no son económicos.

"Me choca que el presidente del Gobierno y los ministros Marlaska y Ángel Víctor Torres hayan empleado esas palabras", concluye Cembrero en El Objetivo.

El CENIF descarta la implicación de mafias

El informe de la Policía Nacional enviado a la jueza de la Audiencia Nacional que lleva la entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 30 y 31 de julio descarta que los hechos puedan ser atribuibles a mafias radicadas en la ciudad autónoma y no hace referencia tampoco a una posible participación de Israel.

El documento incluye vídeos y fotografías en los que se detalla cómo se produjo la entrada de migrantes. Y aunque no contempla la implicación de mafias radicadas en Ceuta, no descarta que puedan haber interferido otro tipo de organizaciones criminales.

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