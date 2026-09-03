Marina Valdés y Yerma Ruano hablan del agradecimiento de los vecinos de Ceuta: "Piensan que si estás ahí, hay alguien escuchando la historia"

"Si hoy no se nos han acercado 30 personas para darnos las gracias y decirnos que les dan vergüenza esas imágenes de gritos e insultos y que no les representan, no se nos ha acercado ninguna", comenta Marina Valdés.

Los reporteros de laSexta están siendo objeto de gritos e insultos durante su cobertura de las manifestaciones por Ceuta. Sin embargo, también hay muchas personas que en la ciudad autónoma se están encargando de protegerles, como es el caso de Sonia, que junto a otras vecinas organizaron ayer un improvisado cordón de seguridad para proteger el trabajo de Marina Valdés.

"Protestar es un derecho, pero informar también", comenta Marina, que recalca que "los que nos increpan son cuatro y no nos vamos a callar, porque es nuestro trabajo y porque son muchos más los que nos dan las gracias por estar aquí y darles voz".

"Si hoy no se nos han acercado 30 personas para darnos las gracias y decirnos que les dan vergüenza esas imágenes y que no les representan, no se nos ha acercado ninguna", comenta la periodista.

"Hay gente que viene enfadada, hace muchísimo ruido y que son los menos; cambian el foco y la noticia pasa de estar en Ceuta para estar en los periodistas, y eso es algo que normalmente no nos gusta", apunta por su parte Yerma Ruano.

Por otro lado, la reportera explica que también hay gente que se emociona cuando les ven, porque "piensa que que tú estés ahí como periodista significa que alguien está escuchando la historia al otro lado".

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