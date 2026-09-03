Los ceutíes se plantan contra los asentamientos previstos por el Gobierno: impiden la descarga de lonas para una carpa frente a una escuela infantil

Los detalles Una veintena de vecinos pretenden pasar la noche en la explanada junto a la Escuela Infantil Nuestra Señora de África para evitar la instalación de las carpas previstas.

Este jueves, los ceutíes han vuelto a manifestarse contra los asentamientos que el Gobierno planea para acoger a los migrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de julio. Vecinos de barrios cercanos al puerto protestan por la instalación de un campamento, temiendo por su seguridad debido a la proximidad de depósitos de combustible. Además, han protestado frente a una escuela infantil contra un asentamiento provisional que ha sido paralizado. El presidente del barrio de Loma Colmenar ha instado a los residentes a permanecer en la zona para impedir la instalación de carpas. Los vecinos buscan explicaciones y soluciones a esta situación.

Tras las manifestaciones en toda España de este miércoles, los ceutíes han vuelvo a salir este jueves a la calle contra los asentamientos previstos por el Gobierno para acoger a los migrantes que continúan en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de finales de julio.

Los vecinos de dos barrios cercanos al puerto han salido al enterarse de la instalación de un campamento. Aseguran que se sienten inseguros, y más al situarse junto a depósitos de combustibles, ya que temen que pueda producirse un accidente.

Además, vecinos de la ciudad han protestado a las puertas de una escuela infantil contra la instalación de un nuevo asentamiento con carpas. La idea es que la explanada sea un recurso provisional de acogida de personas migrantes pero, de momento, se ha paralizado. Los manifestantes han rodeado la grúa utilizada para bajar el material y los trabajadores han tenido que detenerse.

Esa explanada está situada junto a la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, en Loma Colmenar. El presidente de ese barrio ceutí ha animado este jueves a los vecinos a que pasen la noche en la zona para que no monten las carpas previstas.

Y así pretenden hacerlo en torno a una veintena de vecinos, que quieren evitar a toda costa la instalación. La mañana de este jueves han descargado las primeras lonas, pero cuando debían descargar una segunda tanda durante la tarde, los vecinos lo han impedido.

La explanada se encuentra a unos 50-100 metros de la escuela infantil, en la que hay unos 680 alumnos censados para este curso. Los vecinos están recogiendo firmas para evitar esa instalación y ya llevan 172.

Más de un mes después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, los vecinos siguen esperando explicaciones y, sobre todo, soluciones a la situación que ha llevado al límite a la ciudad.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido