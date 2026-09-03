Ana Vázquez, muy crítica con el Gobierno por su gestión de Ceuta: "Nos está tomando el pelo y mintiendo desde el minuto uno"

La exdiputada del Partido Popular recuerda que durante el gobierno de Aznar se produjo la crisis del islote Perejil y su partido tuvo que dar una respuesta.

Ana Vázquez, exdiputada del Partido Popular, ha valorado en El Objetivo la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados sobre la situación de Ceuta.

Sobre qué haría el PP en esta situación, Vázquez recuerda que bajo el gobierno de Aznar "nos ha tocado la crisis de Perejil y ahí tuvimos que dar una respuesta". "Lo que no haríamos es mentir", añade.

"Con lo que nos hemos quedado los españoles es que tenemos un gobierno que nos está tomando el pelo y nos está mintiendo desde el minuto uno", añade. Vázquez expone que no pueden negar esta invasión por parte de Marruecos "porque ha sido televisada".

Vázquez afirma que las redes sociales, además, han jugado un papel fundamental. "Las televisiones habéis estado todas, en directo, retransmitiendo ese 30 y 31 de julio, y lo hemos visto todos", afirma.

La exdiputada cree que en Marruecos "no se mueve una mosca sin la autorización del gobierno de Rabat". "Aquí empezaron a decirnos, por una parte, que no había informes, y ahora se va viendo que sí que los había, y, por otra parte, el Gobierno en pleno, en todas las comparecencias, a exculpar a Marruecos", añade. "Nos estamos preguntando los españoles por qué", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido