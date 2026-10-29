Alsina pide que Puente "se haga cargo" de la tragedia de Toledo: "Su continuidad hará más fácil que el accidente se use en la campaña"

El periodista de Onda Cero sostiene que "alguien en el Gobierno debe dar un paso atrás y asumir que estando al frente de un Ministerio esto no puede pasar", haciendo referencia a las tragedias de Urda y Adamuz.

España ha sufrido otra tragedia ferroviaria en Urda, Toledo, con al menos 70 muertos, apenas nueve meses después del accidente de Adamuz. Carlos Alsina, periodista de 'Onda Cero', ha compartido su experiencia en el lugar, describiendo la incredulidad general. Alsina critica la falta de responsabilidad del Gobierno, sugiriendo que alguien debería asumir la culpa, aunque no necesariamente sea el responsable directo. Insiste en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, debería dimitir para evitar que el incidente se politice en la campaña electoral. Renfe e Iryo han habilitado líneas telefónicas para asistir a los afectados y sus familias.

España ha vuelto a vivir este miércoles una nueva tragedia ferroviaria, la segunda en la que va de 2026 tras el accidente de Adamuz del pasado 18 de enero. Carlos Alsina, periodista de 'Onda Cero', ha vivido en primera persona las horas posteriores al accidente en Urda (Toledo), donde al menos 70 personas han muerto, y relata que "la sensación general es estupefacción e incredulidad". "No se entiende que algo así pueda suceder nueve meses después de Adamuz", detalla.

De hecho, detalla que estamos ante "un día muy complicado de entender, porque está la parte emocional y la parte de las responsabilidades", ante lo cual pide que el Gobierno dé un paso al frente: "Por encima de quién tiene la responsabilidad última está hacerse cargo del estado anímico de la sociedad española".

"Hacerse cargo es asumir hoy, como ha hecho Sánchez, que no puede ser que en nueve meses tengamos dos accidentes de esta gravedad y dar el paso siguiente, que es hacer ver a la sociedad que eres consciente y que alguien en el Gobierno dé un paso atrás y asuma que estando al frente de un Ministerio esto no puede ser", afirma Alsina en el especial de El Objetivo, señalando que, según su criterio, Óscar Puente debería haber abandonado el Ministerio de Transportes en las horas inmediatamente posteriores al accidente.

"Eso no significa que el ministro sea el responsable, pero sí significa que se hace cargo", puntualiza Alsina, haciendo especial énfasis entre la asunción de responsabilidades en el plano político y las responsabilidades penales que puedan dirimirse en la investigación judicial que se llevará a cabo en los próximos meses.

"Creo que la continuidad del ministro va a hacer todavía más fácil que en la campaña se use y se abuse de lo que ha ocurrido hoy", recalca Alsina, que insiste en que, a un mes de las elecciones, lo más aconsejable sería la salida inminente del Gobierno de Óscar Puente.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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