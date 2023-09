El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado este jueves cómo se sintió cuando recibió varias palmadas en la cara por parte del ya exconcejal socialista Daniel Viondi. "Esto no me puede estar pasando", ha sido lo primero que ha pensado el regidor, después decidió actuar con "serenidad" y denunciar lo ocurrido al finalizar el pleno de esta tarde.

El 'popular' ha explicado que el edil "perdió los papeles" y que después de las palmadas le advirtió con algo que no terminó de entender: "Te estás equivocando". Sobre el motivo que ha llevado a esta situación, el alcalde ha sostenido que lo "desconoce" y que el tema que estaban tratando en el pleno "tampoco era tan trascendente" como para "encender los ánimos". "No tiene explicación. No sé lo que le ha pasado por la cabeza", ha señalado la noche de este jueves en 'La Brújula', en Onda Cero.

Por otro lado, ha celebrado que el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, haya tenido una "reacción rápida" con el concejal socialista en el Ayuntamiento, después de lo ocurrido. "Las cosas como son, solo pasaron dos horas desde que pasó hasta que Lobato pidiera que se entregue el acto y que él lo hiciese", ha explicado Almeida. En otra entrevista en Cadena Cope, ha afirmado que habló con Lobato.

El alcalde ha valorado que desde la formación hayan "reaccionado" tras lo sucedido, pese a la imagen "lamentable" que se ha trasladado a la ciudadanía. "Creo que también hay que decir que ha habido una reacción rápida y que, por tanto, se ha asumido la responsabilidad", ha valorado.

En cuanto a las disculpas que ha pedido Viondi, Almeida ha asegurado que no ha hablado con él porque espera a que las cosas se calmen. No obstante, ha expresado que las "mejores disculpas" es que haya renunciado al acta: "Doy por zanjado el tema".