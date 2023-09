El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Daniel Viondi ha sido expulsado del pleno tras dar varias palmadas en la cara al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

El presidente del pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul (PP), ha pedido a Viondi que abandone el hemiciclo durante el debate de una iniciativa para renombrar el Antiguo Canódromo de Carabanchel en honor a la futbolista Jennifer Hermoso.

Cuando Viondi ha bajado del atril tras su segundo turno de palabra en el debate de esta proposición, se ha acercado al asiento del alcalde y le ha dado hasta tres palmadas en la cara, lo que ha llevado a Almeida a reprochar airadamente el gesto

"Es un violento en los plenos, no se lo voy a permitir", ha expresado el alcalde, quien ha recordado que ya fue expulsado de otro pleno por decir que iba a "arrancarle la cabeza" a un diputado en la Asamblea de Madrid.

Por ello, Almeida ha exigido a la portavoz socialista, Reyes Maroto, que tome medidas en el asunto. También el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha exigido a Maroto, que pida el acta de concejal de Viondi porque su comportamiento es "incompatible con la condición de concejal", que le expulse y le suspenda de militancia.

"No puede haber amenazas de violencia porque sino no podremos contraponer ideas. Tenemos que ser ejemplares en nuestro comportamiento", ha destacado Carabante, quien ha asegurado que no cabe en el Pleno la actitud "amenazante, violenta y macarra".

Poco después, el concejal socialista ha recurrido a su perfil de Twitter para disculparse por lo sucedido. Pido disculpas al señor Almeida. Ya se las he transmitido a través de Carabante al no poder hacerlo directamente. Ha sido un error que lamento mucho".

Reyes Maroto también ha pedido "disculpas al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por las palmadas en la cara que le ha dado en el Pleno y ha remarcado el "máximo respeto" a la Cámara.

"En nombre del Grupo Municipal Socialista y como portavoz quiero pedir disculpas al alcalde por lo sucedido y como Grupo Municipal no podemos estar más de acuerdo, con el máximo respeto a la Cámara y a la palabra de todos los concejales de esta Corporación", ha trasladado en el Pleno.