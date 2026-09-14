El plan para unir a los partidos a la izquierda del PSOE se desinfla: Rufián no aclara qué hará y Podemos ya apuesta por Montero

Los detalles El proyecto de Rufián para intentar que los partidos a la izquierda del PSOE uniesen fuerzas de cara a las elecciones parece desvancerse, dejando de nuevo una izquierda demasiado atomizada para unir el voto.

La propuesta de Gabriel Rufián para unir a la izquierda del PSOE en una única candidatura parece desinflarse. Aunque Rufián expresó su disposición a liderar una confluencia para maximizar resultados electorales, su figura podría centrarse en ser candidato de Esquerra por Barcelona. Mientras tanto, en Sumar, con Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy fuera de la contienda, las miradas se dirigen hacia Ernest Urtasun para liderar el nuevo frente amplio, que incluiría a Más Madrid, Izquierda Unida y los Comuns. Podemos ha designado a Irene Montero como su candidata, mientras BNG, Bildu y Adelante Andalucía optarán por ir por separado, manteniendo la izquierda fragmentada.

La propuesta que lanzó Gabriel Rufián de intentar presentar una única candidatura a la izquierda del PSOE no parece que vaya a ser posible. La que hasta el momento ha sido la gran esperanza para unir a dicho espacio político parece haberse desinflado.

"Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia para maximizar resultados electorales siendo yo el cabeza de lista, adelante", decía el portavoz de ERC en el Congreso en mayo de este año.

Su propuesta consistía en ponerse de acuerdo para generar una lista más fuerte de cara a las elecciones generales. "La cuestión es que hay que crear algo a la izquierda del PSOE. En definitiva, que haya una o dos candidaturas por provincia", defendía en el mes de julio.

Sin embargo, su figura en torno a esa idea parece desinflarse porque podría ser el candidato de Esquerra por Barcelona. "Es nuestro amigo, nuestro compañero", aseguraba Oriol Junqueras en una entrevista en Al Rojo Vivo hace pocos días.

Mientras, en Sumar, con Yolanda Díaz ya descartada y con el ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2023, Pablo Bustinduy, rechazando la idea de liderar la formación, las miradas podrían apuntar al ministro Ernest Urtasun a la espera de que anuncien una decisión definitiva.

En ese nuevo frente amplio les acompañaría Más Madrid, Izquierda Unida y los Comuns. "Tiene que sser un espacio sólido, estable", destacaba Mónica García, ministra de Sanidad, en Al Rojo Vivo.

Por su parte, Podemos ya ha movida ficha y su candidata será Irene Montero. Los que parece que irán por libre son BNG, Bildu y Adelante Andalucía, dejando de nuevo una izquierda demasiado atomizada para unir el voto.

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