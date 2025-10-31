Alejo Miranda (PP) se aferra a que Sánchez "evadió la verdad" durante su interrogatorio: "Es llamativo que saque pecho de un empate"

¿Qué ha dicho? El senador 'popular' ve "preocupante" y "llamativo" que Pedro Sánchez haya "sacado pecho de haber empatado" en su comparecencia en el Senado. "Habría estado más satisfecho si Sánchez hubiera contestado", lamenta.

El senador del PP, Alejo Miranda, reflexionó sobre su interrogatorio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado. En una entrevista en Onda Cero, Miranda expresó frustración por la intervención, admitiendo que "David no mató a Goliat". Criticó a Sánchez por evadir la verdad y calificó de "fracaso absoluto" que el presidente se sintiera satisfecho con ello. Miranda planea revisar el diario de sesiones para evaluar las respuestas de Sánchez y buscar puntos de crítica. Aunque satisfecho por abordar diversos temas, como Venezuela y las mascarillas, lamentó que Sánchez no respondiera adecuadamente.

El senador del PP Alejo Miranda ha analizado su interrogatorio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado, una batería de preguntas en la que admite que quizás "David no mató a Goliat" y explicando que los primeros minutos de su intervención "fueron muy frustrantes".

En una entrevista en Onda Cero, Miranda cree que Sánchez es "un señor que lleva siete años muy preparado para evadir la verdad" y cree que si Sánchez salió "satisfecho por evadir la verdad" supone "un fracaso absoluto de la institución de la presidencia del Gobierno".

"Que salga sacando pecho de que ha empatado me parece llamativo y preocupante", añade Miranda. Ahora, esperará a ver el diario de sesiones para ver las "respuestas reales" de Sánchez por si encuentran "cosas importantes" que echarle en cara al presidente del Gobierno.

"Habría estado más satisfecho si Sánchez hubiera contestado", admite Miranda, que opina que Sánchez tiene "la piel muy fina cuando le preguntan a él pero la lengua muy larga para atacar a los demás".

"Me siento satisfecho de tocar todos los temas, creo que era importante", afirma cuando es preguntado acerca de la variedad de temas por los que preguntó a Sánchez, que incluyeron cuestiones acerca de Venezuela o de las mascarillas adquiridas durante la pandemia.

