Ahora

Entrevista en laSexta Xplica

Page reacciona a la comparecencia de Sánchez: "Al PP se le han quitado las ganas de volver a convocarlo"

"Si el PP esperaba pillar a Sánchez en un gazapo o error, no lo han conseguido ni de lejos", ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, que asegura que la comisión ha sido más ruido que resultados y "muy confusa".

Page reacciona a la comparecencia de Sánchez: "Al PP se le han quitado las ganas de volver a convocarlo"

Emiliano García-Page ha dado su opinión sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo y no se ha cortado. "No he seguido la comparecencia porque tenía actividades institucionales, y tampoco esperaba gran cosa de una comisión de este estilo", ha dicho.

El presidente de Castilla-La Mancha ha añadido que, según lo que ha visto en los telediarios, para la mayoría de la gente la sesión habrá sido "muy confusa". "Creo que al PP se le han quitado las ganas de volver a convocarlo. Si lo que querían era pillar a Sánchez en un gazapo u error, no lo han conseguido ni de lejos", ha explicado.

Page también ha comentado que le ha sorprendido la falta de asistencia de algunos partidos. "Me ha llamado la atención que muchos partidos, incluso algunos que se llaman de izquierdas, no hayan comparecido. Y los medios apenas lo han reflejado", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El espejismo de 45 minutos en el que parecía que Mazón dimitiría mientras crece el silencio ensordecedor de Feijóo
  2. La comparecencia de Sánchez en el Senado se convierte en una tragicomedia y un fracaso del PP al que le recuerda su corrupción
  3. Juan Carlos I destaca el papel de Franco en el paso hacia la democracia y describe una especie de relación paternofilial con él: "No ocultaba su compasión por mí"
  4. La Fiscalía investiga la responsabilidad de Mañueco en los incendios en El Bierzo y pide información al Seprona
  5. Declarado culpable por unanimidad el acusado de matar a los tres hermanos en Morata de Tajuña
  6. Detienen a cinco nuevos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre