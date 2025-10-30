Page reacciona a la comparecencia de Sánchez: "Al PP se le han quitado las ganas de volver a convocarlo"

"Si el PP esperaba pillar a Sánchez en un gazapo o error, no lo han conseguido ni de lejos", ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, que asegura que la comisión ha sido más ruido que resultados y "muy confusa".

Emiliano García-Page ha dado su opinión sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo y no se ha cortado. "No he seguido la comparecencia porque tenía actividades institucionales, y tampoco esperaba gran cosa de una comisión de este estilo", ha dicho.

El presidente de Castilla-La Mancha ha añadido que, según lo que ha visto en los telediarios, para la mayoría de la gente la sesión habrá sido "muy confusa". "Creo que al PP se le han quitado las ganas de volver a convocarlo. Si lo que querían era pillar a Sánchez en un gazapo u error, no lo han conseguido ni de lejos", ha explicado.

Page también ha comentado que le ha sorprendido la falta de asistencia de algunos partidos. "Me ha llamado la atención que muchos partidos, incluso algunos que se llaman de izquierdas, no hayan comparecido. Y los medios apenas lo han reflejado", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.