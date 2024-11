El PSOE anuncia acciones legales contra Aldama tras señalar a Sánchez en su declaración del caso Koldo

El PSOE anuncia que emprenderá "de inmediato" acciones legales contra Víctor de Aldama si se confirman las informaciones avanzadas en los medios de comunicación sobre el testimonio que ha ofrecido este jueves ante el juez del 'caso Koldo'. Según ha podido saber laSexta, el presunto comisionista de la trama ha señalado a varios miembros del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, y al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante su comparecencia en la Audiencia Nacional.

Fuentes socialistas, sin embargo, sostienen que Aldama "no tiene ninguna credibilidad" y recuerdan que el empresario, que declaraba de forma voluntaria, se encuentra actualmente en prisión preventiva. Insisten en que el presidente no ha tenido "nunca" ninguna relación con él y aseveran tajantemente que "es todo una mentira y una invención". "La justicia pondrá todo el su lugar", añaden las citadas fuentes.

En cuanto a las acusaciones sobre Santos Cerdán, a quien Aldama acusa de haber recibido 15.000 euros en comisiones, el propio político lo ha negado tajantemente a preguntas de laSexta en los pasillos del Congreso. "Ha dado contra todos sin prueba ninguna y con mentiras", ha reprochado el político socialista, que ha reivindicado que "la presunción de inocencia es fundamental" y Aldama "tendrá que demostrar todas estas mentiras".

"Rotundamente es falso: no tiene ninguna relación con el presidente del Gobierno este señor, conmigo personalmente no ha estado nunca, yo ni lo conozco", ha insistido el número tres del PSOE, que ha insistido en que Sánchez "no tiene ni ha tenido ninguna relación con este señor". Aldama, ha aseverado, "no tiene ninguna credibilidad", sino que "está intentando salvarse" y "ha ido allí a soltar una serie de mentiras". "Tendrá que responder ante las acciones judiciales", ha añadido.

"Es todo falso, nosotros no hemos recibido dinero. Yo no he recibido dinero, el presidente del Gobierno no ha recibido dinero, ni Ángel Víctor [Torres, ministro de Política Territorial] ni Carlos Moreno [jefe de gabinete de María Jesús Montero]... Es absolutamente falso", ha insistido Santos Cerdán, que ha repetido que jamás ha coincidido con Aldama. "Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido con ese señor. Nunca he estado con él", ha dicho, negando a su vez que Koldo le entregara sobre alguno.

Santos Cerdán niega tajantemente las acusaciones de Aldama: "Es absolutamente falso"

Los señalamientos de Aldama

Víctor de Aldama, considerado una figura clave en el entramado, ha asegurado ante el juez Ismael Moreno que Sánchez le invitó al mitin donde ambos fueron fotografiados juntos en La Latina (Madrid) porque quería agradecerle su trabajo en negocios ferroviarios que estaba llevando a cabo en México. Sostiene que el jefe del Ejecutivo quería conocerle y que la foto en cuestión "no fue fortuita". Cuando salió a la luz esa imagen a finales de octubre, el propio Sánchez aseguró que no habían cruzado "una sola palabra".

Aldama también ha afirmado que fue Sánchez quien decidió que Koldo fuera asesor de José Luis Ábalos y que el propio Koldo le trasladó que él tenía relación con Sánchez y Santos Cerdán. De este último ha dicho que recibió comisiones: 15.000 euros en efectivo en un sobre a través de Koldo.

A su vez, ha asegurado también que el Gobierno conocía la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez antes de que se produjera y que estaban al tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuyo departamento lo niega, y el entonces ministro Ábalos, que habría hablado con ella a través de los móviles de Aldama.

El empresario afirma además haberse reunido varias veces con Teresa Ribera y con el exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, por proyectos para revitalizar la España vaciada. En algunas de esas reuniones, según su versión, participó también la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. También ha señalado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres: según Aldama, Koldo le trasladó que el entonces presidente de Canarias le pidió 50.000 euros.

Aldama también ha dicho que Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, recibió 25.000 euros por parar un embargo con Hacienda. El total de las entregas fueron, según Aldama, 400.000 euros para Ábalos y 200.000 para Koldo.