El alcalde de León o la exdiputada Zaida Cantera, los socialistas damnificados de Santos Cerdán: "No me pilla de sorpresa"

Los testimonios de socialistas que sospechaban de Santos Cerdán han comenzado a salir a la luz después de que el que hasta ahora había sido el secretario de Organización del PSOE haya entregado su acta de diputado y presentado su dimisión.

De esta forma, aunque muchos han asegurado que les ha sorprendido el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que señala a Santos Cerdán como el encargado "de gestionar los pagos" de mordidas de la trama Koldo, otros han confesado que es algo que podían llegar a esperarse.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha confesado que para él, el informe recoge acciones que "no le pillan de sorpresa". De esta forma, denuncia públicamente que Cerdán manipuló las primarias de 2020 con el objetivo de eliminarle como candidato.

"Avaló engordar el censo de la agrupación local de León en más de 200 fichas irregulares traídas de otros puntos de la provincia con el objetivo de derrocarme y que no fuera candidato", asegura.

Diez señala que la militancia de León finalmente lo impidió. De esta forma, lo que sí parece asombrarle al alcalde socialista han sido las declaraciones de compañeros de partido o del propio presidente del Gobierno, quienes se refieren a Santos Cerdán o a Ábalos como una "profunda decepción".

"Yo los vi 15 minutos y me sobró para conocerlos, me extraña que quienes pasan horas, días y años con ellos digan no conocerles", reconoce. José Antonio Diez confiesa que algo que no le encaja es que Pedro Sánchez, quien asegura que se rodea de un buen equipo, estuviese a su vez con personas "zafias".

Por su parte, la exdiputada socialista Zaida Cantera ha acusado a Santos Cerdán de haberle motivado a presentar su dimisión. Ahora, ambos socialistas se presentan como damnificados de Cerdán y piden que se asuman responsabilidades.