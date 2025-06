Zaida Cantera carga contra un Santos Cerdán que "se está quitando la careta": "Jódete, ya era hora"

¿Qué ha dicho? La exdiputada le hace responsable de su dimisión como diputada cuando la trasladaron cosas "que no eran ni éticas ni morales". "Ábalos ya me dijo que creía que iban a salir unas grabaciones", añade.

"Has hecho mucho daño"

Zaida Cantera, exdiputada del PSOE, ha estado en laSexta Xplica para hablar del caso Cerdán. Para hablar del informe de la UCO que apunta directamente a quien fuese número tres socialista y exsecretario de organización. Según los agentes, él habría sido, presuntamente, el gestor de las presuntas mordidas y comisiones que se cobraban en la trama Koldo.

Y ha sido contundente con Cerdán, apuntándole además como una de las razones por las que dejó su acta de diputada: "Uno de los motivos por los que dimití fue por él. Por cuestiones que se me trasladaban, que no eran ni éticas ni morales".

Cantera ha ido más allá con él: "Jódete. Ya era hora. Has hecho mucho daño. Ahora se ve la cara que tiene. A mi familia la ha hecho mucho daño".

"Tenía engañada a la gente. Un día tenía que hablar con el diputado en Navarra y era Santos. Y me empezaron a contar. Lo primero que me llega es 'sabes que tengo gargantas profundas que no toman caramelos. Tengo que hablar contigo'", cuenta Cantera.

En ese sentido, revela conversaciones con Cerdán en la que él le dijo que iban a por él, y también con un Ábalos que le comentó que creía que "iban a salir unas grabaciones": "Ahora las oímos y se quita la careta".

Revela Cantera además que antes de todo habló con varios miembros del PSOE para que no hablaran "en positivo" de Santos Cerdán porque, de hacerlo, se iban a quemar.

Cuando han pasado más de tres días desde que saliera a la luz el informe de la UCO, Cerdán sigue sin presentar su renuncia. Sigue siendo diputado. Sigue aforado. Todo, a pesar de que pudo hacerlo el viernes y aunque él mismo dijo que la presentaría. Ahora, el navarro dice que lo hará el lunes.

La crisis tanto en el Gobierno y en el PSOE está poniendo en jaque a un Pedro Sánchez que, el mismo día de las grabaciones, compareció ante los medios para pedir "perdón" a la ciudadanía. Por su parte, Núñez Feijóo, líder del PP, le exige "elecciones inmediatas".