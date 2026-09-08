El alcalde de Junts de Santa Eugènia de Berga termina su discurso de la fiesta mayor al grito de "puta España": "Me hace mucha ilusión decirlo"

La otra cara Un diputado del PP ha criticado la "normalización del odio a España", afirmando que si "un castellano o andaluz" dijese lo mismo de Cataluña "se armaría la de Dios".

El alcalde de Santa Eugenia de Berga, Xavier Fernández, de Junts, finalizó su discurso inaugural de la fiesta mayor con la controvertida expresión "Puta España". Fernández justificó su uso, calificándola de "un poco grosera" pero expresando su ilusión por decirla como alcalde. Además, proclamó "Viva Santa Eugenia de Berga, viva nuestra fiesta mayor y ¡viva Cataluña libre!". Estas declaraciones suscitaron críticas del diputado del PP, Nacho Martín, quien condenó la "normalización del odio a España", señalando que si un alcalde castellano o andaluz hiciera algo similar contra Cataluña, habría una gran polémica.

"Puta España". De esta manera ha terminado el alcalde de Santa Eugènia de Berga (Barcelona) su discurso institucional para dar inicio a la fiesta mayor de la localidad.

El edil, Xavier Fernández, es miembro de Junts y ha asegurado que, aunque es una expresión "un poco grosera", le hacía "ilusión" decirla como alcalde.

"Espero que disfruten mucho de la fiesta mayor y, si me permiten, acabaré con una expresión un poco grosera, pero que me hace mucha ilusión decir siendo alcalde. Que es: 'Puta España'. Viva Santa Eugenia de Berga, viva nuestra fiesta mayor y ¡viva Cataluña libre!", ha afirmado Fernández.

Unas palabras que han sido criticadas por el diputado del PP, Nacho Martín, que le ha afeado "la normalización del odio a España".

"Si esto lo hiciera un alcalde castellano o andaluz con Cataluña, se armaría la de Dios, y con razón. Pero con España, todo vale. Gentuza", ha expresado en X.

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