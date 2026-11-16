El PP busca robar votos a Vox con la migración en el centro de sus políticas y colando (sin nombrarla) su prioridad nacional

¿Por qué es importante? Feijóo se cuida mucho de utilizar el término de prioridad nacional, pero sí que repite que las ayudas, se darán primero a quien demuestre lo que llama un vínculo con España.

El Partido Popular (PP) no ha copiado literalmente el programa electoral de Vox, pero ha adoptado una postura similar en cuanto a migración. En su proyecto de "reconstrucción nacional", de 64 páginas, no se menciona la remigración, pero sí se proponen devoluciones rápidas y el 'modelo Meloni' de centros para migrantes en el extranjero, aunque este último ha demostrado ser ineficaz, con centros casi vacíos en Albania. Feijóo destacó que quienes contribuyan a la nación tendrán prioridad en prestaciones, vinculando la migración con ideas extremas y riesgos del fundamentalismo islámico, y relacionándola con la delincuencia, en línea con Vox. La expulsión de migrantes es un tema recurrente en la campaña del PP.

En el PP no han copiado la letra a Vox respecto a su programa electoral, pero sí la música. En las 64 páginas del proyecto de los 'populares' de "reconstrucción nacional" no aparece la palabra remigración, pero sí se habla de las devoluciones rápidas o del 'modelo Meloni' de centros en el extranjero para migrantes.

La realidad es que este modelo no ha funcionado. Los centros de Albania permanecen casi vacíos y solo han conseguido acoger unos 20 internos al mes.

Uno de los conceptos que cimentaron la presentación de este programa por parte de Feijóo fue que "quien contribuya a sostener la Nación tenga prioridad en el acceso a las prestaciones". "El español tendrá muchas más posibilidades que una persona que lleva residiendo 15 años", destacó Feijóo.

Hoy, el PP vincula migración con ideas extremas y aseguran que "no va a ignorar los riesgos del fundamentalismo islámico". También la ha relacionado con la delincuencia, como siempre hace Vox.

La expulsión de migrantes ha sido un asunto recurrente en esta campaña del PP, algo que sintoniza perfectamente con Abascal por parte de un Feijóo que agita la idea de que los migrantes viven de 'paguitas'.

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