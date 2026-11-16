La Guardia Civil apunta que no pudo prever la entrada masiva a Ceuta porque recibió "una información parcial insuficiente"

Un guardia civil junto a un migrante en la frontera del Tarajal (Ceuta), entre Marruecos y España

Los detalles La Guardia Civil considera que la información que le trasladó el CNI era "parcial" e "insuficiente" para "dimensionar la amenaza" y que, "en modo alguno", puede considerarse que fuera un "aviso o alerta temprana" de la entrada masiva de finales de julio en Ceuta.

La Guardia Civil señala en un informe al que ha tenido acceso laSexta que no pudieron "dimensionar la amenaza" en Ceuta porque recibieron "una información parcial insuficiente" por parte del CNI. El informe, que ya ha sido remitido a la jueza que investiga la entrada masiva a la ciudad autónoma del pasado 30 y 31 de julio, señala que la "información no anticipó, en modo alguno, el salto cualitativo entre una convocatoria ordinaria y la materialización de una crisis de carácter excepcional".

La Dirección General de Información del instituto armado explica que, para que los avisos del CNI hubiesen anticipado la entrada masiva de migrantes, "habría sido necesario que identificase alguno de los indicadores determinantes de la posterior crisis", entre los que se citan "la formación de una masa crítica de candidatos capaz de superar las capacidades de actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes; el posible desbordamiento de su dispositivo; una reducción significativa de las medidas de contención; o la existencia de una eventual falta de voluntad para impedir los intentos de entrada".

Recalca que el hecho de la presión migratoria fue "conocido y analizado por los diferentes actores nacionales, estableciendo la necesidad de prestar atención a los indicadores, la evolución (previsibles saltos en días posteriores) y a disponer de los recursos necesarios para su gestión, pero sin establecer un grado de criticidad muy superior a la realidad ordinaria y cotidiana en la zona, en la época de referencia o prever la entidad extraordinaria del evento masivo que después tuvo lugar".

En este sentido, y del análisis posterior que se ha realizado sin entrar en el origen último, la hipótesis que se considera más probable, si bien no la única, es que "el evento masivo se pudo generar en confluencia de multitud de factores potencialmente desconcertantes, de una forma súbita en muy poco tiempo, con un parámetro de oportunidad, muy dinamizado en redes sociales, que influyeron decisivamente en un grupo social altamente vulnerable, psicosocialmente descontento y emocionalmente expuesto al cambio, desbordando las previsiones y los recursos disponibles, a uno y otro lado de la frontera".

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