Venezuela, una vez más, ha sido uno de los temas protagonistas este martes en el Senado. En un debate acalorado, el partido popular ha incitado una y otra vez al Gobierno a que reconozca que Venezuela es una dictadura como lo hizo la ministra de Defensa, Margarita Robles, o el propio Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.

Este último calificó este lunes de "dictatorial" y "autoritario" el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, aludiendo a las detenciones arbitrarias o a que el líder de la oposición, Edmundo González, haya tenido que huir del país.

Tras la insistencia del PP de calificar de dictadura a Venezuela, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido responsabilidad a la oposición. Así, les ha espetado que "si hubiéramos hecho lo que dice el PP, Edmundo González no estaría libre en Madrid, sino detenido en Caracas en estos momentos".

"Si tanto les preocupa si Venezuela es una dictadura o no, ¿por qué nunca lo dijo Rajoy?", ha comentado Albares en el Senado. Además, también les ha echado en cara que, "si tanto les preocupa lo que es una dictadura o no, ¿por qué no llaman a la dictadura de Franco dictadura?".