El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha calificado de "dictatorial" y "autoritario" el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, aludiendo a las detenciones arbitrarias o a que el líder de la oposición, Edmundo González, haya tenido que huir del país.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a Telecinco emitida este domingo, en la que no obstante ha apuntado que con decir que el régimen de Venezuela es dictatorial "no arreglamos nada", sino que se trata de intentar resolver las cosas y ello reclama a veces "una cierta contención verbal". "Pero no nos engañemos con la naturaleza de las cosas. Venezuela ha convocado unas elecciones, pero no era una democracia antes y lo es mucho menos después", ha agregado el jefe de la diplomacia europea.

Borrell ha aludido a las detenciones, la salida del país de González, que se encuentra en España y ha solicitado asilo político en nuestro país, y también a las "mil limitaciones" a las que están sometidos los partidos políticos o a que "siete millones de venezolanos han huido de su país". "¿Usted a todo eso cómo lo llama? Pues naturalmente esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial", ha recalcado el jefe de la diplomacia europea, que próximamente será relevado.

Por otra parte, ha dicho que no parece que a corto plazo vaya a producirse un alto al fuego en Gazay respecto a Ucraniaha sostenido que él planteó a los ministros autorizar que Kyiv utilice los misiles "en el alcance necesario para golpear a aquellos hitos desde donde son atacados", pero "no hubo acuerdo".