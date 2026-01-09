Albares habla con Marco Rubio durante media hora sobre Venezuela, Ucrania y Gaza

El contexto Este es su primer contacto oficial tras el ataque estadounidense a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, de la que Rubio, hombre de referencia de la política exterior estadounidense, fue el ideólogo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación este viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hombre de referencia de la política exterior estadounidense, en la que han hablado durante una media hora sobre Venezuela, Ucrania y Gaza, según ha informado él mismo en redes sociales. Este es su primer contacto oficial tras el ataque estadounidense a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Albares y Rubio, ideólogo del ataque estadounidense en Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, han hablado con esta conversación hasta en cinco ocasiones desde que el segundo es secretario de Estado de la administración Trump.

Además de la situación en Venezuela y Ucrania, ambos han abordado también la situación de las empresas españolas en el país latinoamericano, como Repsol, según ha adelantado 'El País', que asegura que la charla se ha desarrollado con una buena sintonía entre las partes.

"He mantenido una conversación con el secretario Rubio sobre la situación en Venezuela", se ha limitado a indicar el ministro de Exteriores, que ha reiterado, en línea con lo que ha venido manifestando en los últimos días, que "España está comprometida con el pueblo venezolano en esta nueva etapa".

Según ha precisado, durante la conversación telefónica también ha tenido ocasión de abordar con el jefe de la diplomacia estadounidense los conflictos en Ucrania y en Gaza, sin que tampoco sobre esta cuestión se hayan ofrecido más detalles.

El Departamento de Estado de EEUU ha confirmado la conversación y ha comunicado que "los dos líderes conversaron sobre las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe y la necesidad de garantizar una transición de poder adecuada y justa en Venezuela".

La llamada ha tenido lugar tras el primer gesto del Gobierno venezolano que ahora lidera Delcy Rodríguez y que este jueves liberó a un grupo de presos venezolanos y extranjeros, entre ellos cinco españoles. En declaraciones a EFE, Albares ha considerado que la excarcelación de presos es un "paso positivo para la nueva etapa" del país y ha confiado en que sigan más pasos en esa dirección.

"Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza", ha manifestado el ministro, quien ha apostado por la discreción al ser preguntado por el resto de españoles que siguen en prisión tras la salida de los cinco primeros. No descarta que haya más liberaciones y tiene en mente el nombre de un preso en concreto con "muchas opciones de que pueda ser liberado".

