Los cinco presos españoles liberados por Venezuela ya han aterrizado en Barajas y se dirigen a sus ciudades de origen

Los detalles Según han informado desde Asuntos Exteriores los cinco han llegado al aeropuerto madrileño a eso de las 13:30. Han salido por la pista en vez de por la puerta y no han pasado por delante de los medios.

Cinco españoles liberados por Venezuela han llegado a España, aterrizando en Barajas a las 13:30, aunque evitaron pasar frente a los medios. La liberación es parte de un esfuerzo de negociación política para buscar la paz en Venezuela, según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Entre los liberados están José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, acusados falsamente de ser agentes del CNI. También fueron liberados Miguel Moreno, Ernesto Gorbe y Rocío San Miguel. La liberación de estos presos ha contado con el apoyo de figuras internacionales como el Gobierno de Qatar, Lula da Silva y José Luis Rodríguez Zapatero. Se espera la liberación de una sexta española, Sofía Sahagún, acusada de terrorismo.

Los cinco españoles que Venezuela ha liberado ya están en España. Ya han aterrizado en Barajas, donde según el Ministerio de Asuntos Exteriores han llegado a eso de las 13:30. Sin embargo, y a pesar de que se les esperaba por la puerta, finalmente han salido por la pista y no han pasado por delante de los medios.

Y es que Venezuela anunció la liberación de un "número importante de presos". Uno en el que no especificó la cantidad y que expresaron se ha decidido en la "búsqueda de la paz" del país latinoamericano. Unas, dicen, fruto de "la negociación política", tal y como ha afirmado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana: "Hablamos con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución".

En esa liberación de presos están los cinco españoles que ya han llegado a Barajas. Están José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe y Rocío San Miguel. Están cinco personas que ya han vuelto a casa. A España. Que se dirigen ya a sus respectivos hogares después de meses de cautiverio en Venezuela.

De los cinco, Martínez Adasme y Basoa han estado casi 500 días presos, acusados de ser agentes del CNI que pretendían asesinar a Nicolás Maduro. Acusación siempre negada por el Gobierno y por sus familiares, quienes sostienen que estaban allí de vacaciones.

La última imagen que hay de ellos es de septiembre de 2024, cuando les captó una cámara de seguridad en Colombia muy cerca de la frontera con Venezuela. "Turistas terroristas que en su tiempo ponen bombas. Es un nuevo tipo de turismo, un turismo de aventura", expresó Maduro ante la respuesta de España.

Maduro se basa en unas supuestas conversaciones halladas en sus móviles cuando les detuvieron. En ellas, según dicen, hablaban de dónde comprar explosivos y de hacer un trabajo especial. Han estado incomunicados y su paradero nunca ha estado claro.

En este año y medio, Pedro Sánchez se ha reunido con la familias de ambos para pedir una liberación que, casi 500 días después, ya se ha producido.

Otro de los excarcelados es Miguel Moreno, periodista canario de 34 años que lleva preso desde junio de 2025. Le capturaron con otros ocho tripulantes cuando se encontraba en un barco cazatesoros que buscaba un pecio de la II Guerra Mundial. Según dijo Venezuela, estaba en aguas que eran propiedad exclusiva suya y que lo que hacía era una prospección petrolera.

Ernesto Gorbe, valenciano de 52 años, está detenido desde diciembre de 2024 acusado de tener un visado caducado. La familia ha defendido que se vio sometido a extorsión policial.

La quinta española liberada es Rocío San Miguel. Abogada y directora de la ONG 'Control Ciudadano', la detuvieron en febrero de 2024 por, según el Gobierno venezolano, participar en una conspiración denominada 'Brazalete blanco' contra Maduro.

Además de los que ya han llegado a España, hay una sexta española cuya liberación se espera se produzca próximamente. Se trata de Sofía Sahagún, con doble nacionalidad, que lleva en la cárcel desde octubre de 2024 acusada de terrorismo.

Según cuenta su familia, la secuestraron en el aeropuerto de Maiquetía cuando regresaba a Madrid. Venezuela, por su parte, la acusó de terrorismo dado que es familiar de María Corina Machado.

En todas estas liberaciones, tal y como ha afirmado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, han resultado claves las figuras del Gobierno de Qatar, de Lula da Silva, presidente de Brasil, y de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, a quien Rodríguez ha dirigido un agradecimiento especial: "Desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional".

