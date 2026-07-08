Un déficit comercial y contratos críticos: por qué no cala en España el temor a las amenazas de Donald Trump

El contexto El presidente de Estados Unidos (EEUU) ha mostrado su deseo durante la cumbre de la OTAN en Ankara de romper relaciones comerciales con nuestro país.

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia España, especialmente en el ámbito comercial, no han generado preocupación en el Gobierno español ni en las empresas del país. A pesar de las advertencias, la Casa Blanca sigue otorgando contratos importantes a compañías españolas, como Sapa e Indra, que han firmado acuerdos millonarios para modernizar infraestructuras críticas en Estados Unidos. Washington necesitaría enfrentar a la Unión Europea para perjudicar a España comercialmente, algo que parece haber reconocido Trump. Mientras tanto, el Gobierno español mantiene su confianza en la UE y está preparado para defender sus intereses si fuera necesario.

Las amenazas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, a España se podría decir que son hasta comunes, siendo la última en torno al comercio. Pese a ello, ni desde Moncloa ni desde las empresas muestran temor al aviso del republicano. De hecho, la Casa Blanca sigue dando a compañías de nuestro país contratos críticos para EEUU. Por ahora, los ataques y amenazas de Trump no llegan a calar en las relaciones comerciales.

De hecho, para perjudicar a España en términos comerciales, Washington tendría que pasar por encima de la Unión Europea (UE). Algo de lo que parece que Trump ya se ha percatado, aunque no lo eche atrás: "Veremos a ver qué pasa con la UE. Nos han tratado muy mal durante años y se han aprovechado, ha asegurado durante la cumbre de la OTAN de Ankara.

Ningún temor a Trump

De esta manera, Trump no descarta nada frente a la confianza plena del Gobierno de España en los 27. En este sentido, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recordado este miércoles que "están preparados para defender los intereses de la Unión o de cualquiera de sus estados miembros si se diera alguna circunstancia que nos perjudicara".

Seguramente el presidente estadounidense esperaba más una reacción como la del líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha asegurado que "es absolutamente dramático para España que esté ocurriendo eso", en referencia a los ataques de Trump. Asimismo, desde el Partido Popular (PP), Juan Bravo ha afirmado en Al Rojo Vivo que "entre los españoles y Trump, los españoles siempre".

No obstante, en el resto de España, de momento, normalidad como la demostrada por el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien ha pedido "tranquilidad, a pesar de que [las amenazas] vienen de quien viene": "Si alguna alteración se produce, sería en perjuicio de EEUU", ha sostenido el ministro, en base a la balanza comercial de ambos países.

Opciones para Trump frente a contratos críticos

Y es que, en el caso de materializarse la ruptura comercial, quienes saldrían perdiendo serían ellos. La clave está en que EEUU vende a España más de 30.000 millones de euros; mientras que nosotros a ellos menos de 17.000. Entonces, lo que podría hacer Trump para perjudicarnos sería "atacar a un producto específico", tal y como ha explicado en Al Rojo Vivo el exministro Miguel Sebastián. De hecho, ya lo hizo con los aranceles a la aceituna negra española.

No obstante, también podría, por ejemplo, decir a los estadounidenses que se olviden de venir de turismo a España, lo cual tiene posibilidades de salirle rana. En este sentido, el profesor Óscar Vara ha asegurado que "cualquier afirmación que haga contra nosotros (...) a los demócratas les produciría el efecto contrario".

En definitiva, unas amenazas que, de momento, no han tenido ningún efecto en nuestras relaciones comerciales. Sin ir más lejos, hace ocho meses, el ejército de EEUU firmó un acuerdo millonario con la empresa española Sapa. Además, en 2024, Estados Unidos eligió a la española Indra para modernizar 450 aeropuertos. Ambos, contratos críticos.

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