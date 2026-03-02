Albares estima en unos 30.000 los españoles que están en Oriente Medio: "Ahora no hay posibilidad de repatriación"

Los detalles El ministro de Asuntos Exteriores ha señalado que el espacio aéreo está cerrado. "No pueden despegar ni aterrizar vuelos de ningún tipo", ha indicado, recordando que hay teléfonos de emergencia consular en todas las embajadas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que alrededor de 30.000 españoles están en Oriente Medio, con más de 150 en Irán. Explicó en Al Rojo Vivo que hace unos meses realizaron una evacuación y aconsejaron a muchos regresar a España debido a la tensión insostenible. La situación es complicada en Emiratos Árabes, ya que el espacio aéreo está cerrado, impidiendo repatriaciones. No obstante, han reforzado las líneas de emergencia consular para ayudar a quienes deseen regresar. Respecto al rey Juan Carlos I, indicó que la información corresponde a la Casa Real.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha estimado en unos 30.000 los españoles que se encuentran en Oriente Medio, señalando que más de 150 están en Irán.

"Realizamos una evacuación hace unos meses. A la mayoría de ellos les aconsejamos que regresaran a España porque veíamos una situación de tensión insostenible", ha explicado en Al Rojo Vivo.

En cuanto al resto de ciudadanos que se encuentran en otros países de Oriente Medio, el ministro ha destacado que la situación es complicada, sobre todo, para Emiratos Árabes porque el espacio aéreo está cerrado. "No pueden despegar ni aterrizar vuelos de ningún tipo. No hay posibilidad de repatriación", ha destacado.

Sin embargo, ha asegurado que lo que hay es teléfonos de emergencia consular en todas las embajadas, señalando que han reforzado las líneas. "Nuestra prioridad es ayudar a regresar a aquellos que lo quieran hacer", ha indicado.

En cuanto al rey Juan Carlos I, ha señalado que toda la información sobre él le corresponde a la Casa Real y al propio rey emérito darla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.