Hombre, clérigo y con conocimientos políticos: el triunvirato de transición ya baraja sustitutos para Jamenei y apunta a una continuación ideológica

Irán busca un nuevo líder supremo tras la muerte de Ali Jamenei en un ataque combinado de EE.UU. e Israel. El ayatolá Alireza Arafi, un clérigo de 67 años, ha sido nombrado líder interino. Arafi, conocido por su lealtad y cercanía a Jamenei, ocupaba cargos influyentes, como director del sistema de seminarios y miembro del Consejo de Guardianes. Su designación sugiere una continuidad ideológica. Sin embargo, la elección definitiva del nuevo líder supremo aún no tiene fecha, complicando las expectativas de cambio de figuras como Reza Pahlavi. El régimen iraní busca estabilidad y evitar el vacío de poder.

Irán busca nuevo líder supremo. Busca a la persona que recoja el testigo de Ali Jamenei. Que ocupe el lugar del ayatolá después de que perdiera la vida en los ataques combinado de EEUU y de Israel sobre Teherán. Al mando desde 1989, el triunvirato de transición baraja ya varios nombres y todo apunta a una continuación ideológica.

Para sorpresa de nadie, el nuevo líder supremo ha de ser un hombre. Además, ha de ser clérigo y tener competencia política, autoridad moral y ser leal a la República Islámica.

Y ahí es donde aparece él. Ahí es donde está el ayatolá Alireza Arafi, un chiita de 67 años al que han nombrado líder interino de Irán. Es, por tanto, el sucesor en funciones de Ali Jamenei. "Se está intentado evitar el vacío de poder tras su muerte", afirma Francisco Carrión, que considera que "la transición ya está preparada".

Antes de su nombramiento, Arafi ocupaba tres de los cargos más influentes del país. Era director del sistema de seminarios de Irán, también miembro del poderoso Consejo de Guardianes y ocupaba la vicepresidencia de la Asamblea de Expertos.

Clérigo y jurista, domina el árabe y el inglés y fue uno de los hombres de mayor confianza de Jamenei, por lo que con su nombramiento se entiende como una señal de continuidad ideológica.

"La incógnita es ahora el calendario. No se dan las condiciones en el país para celebrar esa reunión de 88 expertos que han de elegir al próximo líder supremo", ha apuntado Carrión.

El régimen iraní completa así su 'triunvirato de transición'. Hay que entender cómo funciona la República Islámica, porque el objetivo del régimen siempre ha sido asegurarse de que el país no dependa de una sola persona para sobrevivir.

Su estructura, diseñada para unirse en lugar de desmoronarse, algo que puede acabar con las aspiraciones de Reza Pahlavi, hijo del sha, que ve cómo la muerte de Jamenei quizá no cumpla con todas sus expectativas.

"Jamenei ha muerto y se espera que el régimen islámico fascistas se desmorone en días o semanas. Los fanáticos islámicos han mantenido a la nación como rehén durante medio siglo", ha expresado.

