Felipe VI clama por la vía diplomática para "una búsqueda honesta de la paz" en Irán: "Hay que evitar el caos"

"Nos estamos precipitando a un mundo inestable e injusto y ayer esos temores se constataron", asevera

¿Qué ha dicho? El rey pide "la máxima moderación en el uso de la fuerza" en Oriente Medio durante la cena del Mobile World Congress (MWC). "Oriente Medio se desliza de nuevo hacia una coyuntura crítica", afirma.

En la cena del Mobile World Congress en Barcelona, el rey Felipe VI ha instado a la "máxima moderación en el uso de la fuerza" en Oriente Medio, tras el ataque de EEUU e Israel contra Irán. Subrayó la necesidad de proteger a los civiles y buscar soluciones diplomáticas para evitar una escalada regional. Felipe VI hizo un llamamiento al diálogo para alcanzar la paz, enfatizando que el progreso se mide por su contribución a la dignidad humana. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez calificó el ataque como una "violación del derecho internacional" y abogó por una salida negociada, reiterando que "el fin no justifica los medios".

"Moderación". El rey Felipe VI ha lanzado un mensaje de diplomacia en la cena del Mobile World Congres (MWC) de Barcelona en el que ha apelado a que se haga uso de " la máxima moderación en el uso de la fuerza" en la cruenta guerra que ya se libra en Oriente Medio desde este sábado.

El monarca ha aprovechado la cita catalana para hacer sus primeras declaraciones sobre el ataque de EEUU e Israel contra Irán que cada vez se está tornando más cruento. "Mientras hablamos, Oriente Medio se desliza de nuevo hacia una coyuntura crítica, con un claro riesgo de escalada regional y consecuencias impredecibles", ha dicho. "Pedimos la máxima moderación en el uso de la fuerza; el respeto por la vida de los civiles y la búsqueda de una salida diplomática a esta lógica actual de confrontación", ha agregado.

Felipe VI no ha dudado en hacer un "llamamiento para que se haga esto para evitar una situación caótica y una represión total, y para restablecer el diálogo para una búsqueda honesta de la paz". Para el rey "el progreso no solo de mide en velocidad sino por su contribución a la dignidad humana, libertad y convivencia entre los pueblos".

"El fin no justifica los medios"

Aunque él no ha sido el único en lanzar un mensaje hacia Oriente Medio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido insistir en que desde el Gobierno ven el ataque como una "violación del derecho internacional".

"Evidente estamos en una encrucijada, hay que elegir el camino. Uno en el que hay que atacar y defenderse con bombas y otro con prosperidad compartida. España lo tiene claro", ha aseverado. "Venimos advirtiendo de las consecuencias, denunciando el atropello de los derechos humanos en Gaza y Ucrania... Nos estamos precipitando a un mundo inestable e injusto y ayer esos temores se constataron", ha agregado.

Sánchez ha insistido en que "estas acciones sumen a una región en un terror que genera incertidumbre y estabilidad global". Para el presidente del Gobierno, "el fin no justifica los medios" y todo lo ocurrido nos lleva "a un mal mayor".

"Se puede estar en contra de un régimen tedioso y contra un ataque unilateralmente. Hay espacio a una salida negociada. Apelo a la desescalada, respeto al derecho internacional y urgencia de retomar dialogo, ahí va a estar España", ha recalcado. Un mensaje muy similar al lanzado este sábado en los Premios Goya.

