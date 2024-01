España confía en una solución que instaure la paz en Oriente Próximo antes de que se celebren elecciones en Estados Unidos. Así lo ha expresado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista concedida a la Cadena SER: "El esfuerzo de España va a ser que mucho antes de que se celebren las elecciones de EEUU esté resuelto el conflicto de Gaza. No me resigno a imaginar como hipótesis que este nivel de violencia se sostenga de aquí al mes de noviembre no es posible". Para Albares, está claro lo que se necesita: "Todos sabemos que lo que falta es valentía política".

"La estrategia militar sin política solo conduce a más violencia", ha proseguido señalando el titular de la cartera de Exteriores, quien ha detallado cómo avanzan las conversaciones entre estados para lograr una conferencia de paz para Oriente Medio que reconozca un Estado independiente para los palestinos; una idea, por cierto, que, tal como ha indicado el propio Albares, cuenta cada vez con más adhesiones: "No toda la UE está en la misma línea, pero estamos mucho más cerca de tener una voz común que en octubre".

Albares ha recordado en esta línea que "la inmensa mayoría de la comunidad internacional, entre ella España, considera que para que vuelva la paz definitiva a Oriente Medio, para que sea la ultima vez que vemos este nivel de violencia, solo hay una solución: el reconocimiento de un Estado palestino realista y viable". Un estado que, como ha continuado el ministro, tenga bajo una "única autoridad palestina a Gaza y Cisjordania, con continuidad territorial y conectadas por un corredor con una salida al mar; también, un puerto en Gaza y con su capital en Jerusalén este".

España mantendrá su compromiso de reconocer el Estado palestino al margen de lo que haga la UE

Esta descripción del nuevo mapa del mundo "no es una bella idea filosófica", ha dejado claro Albares, quien ha insistido en que "la esperanza del pueblo palestino está entrelazada con la seguridad de Israel, porque ambos pueblos tienen el mismo derecho a la paz y a un estado". Por ello, siguen intentando que Israel "se sume a este proceso". "Todos sabemos lo que hay que hacer, incluido Israel, que en tres ocasiones acordó y pactó incluso con mapas y fronteras el Estado palestino", ha subrayado el ministro de Exteriores, quien ha asegurado que en la actualidad España no está comerciando con armas con el Estado de Israel.

"Desde el 7 de octubre (día en que se inicia el conflicto con el atentado de Hamás) no se produce ninguna venta de armamento a Israel por parte de España", ha asegurado Albares, que ha confirmado que el Gobierno sigue en su tesis inicial respecto a esta cuestión. ¿España mantiene su compromiso a reconocer el Estado palestino haga lo que haga el resto de la Unión Europea? El titular de Asuntos Exteriores ha respondido así: "Sí, por supuesto. Tenemos las ideas muy claras. España es un país que toma sus decisiones soberanamente".

Minigira de Albares en busca de la paz

Albares viaja este martes a Líbano, donde iniciará una minigira que le llevará también a Irak y que se enmarca en los esfuerzos que está realizando el Gobierno para contribuir a la desescalada en Oriente Próximo, según ha informado su departamento en un comunicado. Tanto en Beirut como en Líbano, el ministro tiene previsto mantener "encuentros al más alto nivel con los que pretende dar un impulso para lograr una desescalada regional que redunde en una mayor estabilidad en la zona", ha explicado Exteriores.

En Beirut, Albares se reunirá con el primer ministro, Nayib Mikati, con quien ya tuvo un encuentro la semana pasada durante el Foro de Davos en el que se acordaron los detalles de esta visita. Asimismo, se reunirá con responsables de la FINUL, que comanda actualmente el general español Aroldo Lázaro y a la que España contribuye con 656 militares, para "conocer de primera mano el entorno en el que operan las tropas españolas y reconocer el trabajo que realizan en la región en estrecha colaboración con el Ejército libanés".

El ministro también tiene previsto un encuentro con los responsables de las ONGD españolas presentes en el país, a quienes quiere "trasladar el apoyo del Gobierno de España por su extraordinaria labor en condiciones de gran dificultad". Según Exteriores, España ha duplicado en 2023 sus contribuciones a Líbano hasta los 6,5 millones de euros y está previsto que se incluya como país prioritario de la Cooperación Española en el Plan Director de 2024 que se está ultimando.

La segunda etapa del viaje llevará a Albares a Bagdad, donde iniciará su visita en Base Unión III donde se reunirá con las autoridades militares españolas y recibirá información actualizada sobre la misión que España realiza en Irak, tanto en el marco de la Coalición Global contra Estado Islámico como en el ámbito de la Misión de la OTAN en Irak, de formación y capacitación a miembros de los Ministerios de Defensa e Interior.

Además, el ministro tiene previsto reunirse con su homólogo iraquí, Fuad Hussein, con el que repasará las relaciones bilaterales entre los dos países, así como la situación en la región, y se verá también tanto con el presidente del país, Abdul Ratif Rachid, y con el primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, con objeto de dar seguimiento a la visita de Sánchez el pasado 27 de diciembre y que sirvió para impulsar las relaciones entre ambos países.

Esta minigira se produce tras los contactos que Albares ha mantenido en los dos últimos días con varios de sus homólogos de la región, entre ellos los de Jordania, Egipto y Palestina, con los que tuvo ocasión de reunirse aprovechando su asistencia al Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas del lunes, centrado precisamente en la situación en Oriente Próximo. Con quien no se reunió el ministro fue con su nuevo homólogo israelí, Israel Katz, que también se desplazó a la capital europea para participar en la citada reunión, en la que reafirmó la postura contraria de su Gobierno a la solución de dos Estados.