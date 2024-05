El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirma que España no permitirá la escala a ningún barco que lleve armamento a Israel, tras prohibir recalar al 'Marianne Danica' en Cartagena. "Esa primera denegación de escala va a ser una política continuada", ha asegurado en una entrevista en 'RTVE', en la que ha advertido contra "contribuir al ruido", porque "para eso ya se basta la extrema derecha y la derecha".

Unas declaraciones que llegan en plena polémica en el seno del Ejecutivo de coalición por otro buque, el Borkum. Podemos y Sumar denunciaron que este barco podría trasladar armas a Israel, pero el buque, que ya hizo una primera escala en Las Palmas de Gran Canaria, en realidad tiene como destino final la República Checa. El Borkum, aunque tenía la documentación en regla, finalmente ha renunciado a esa escala en Cartagena y se ha dirigido directamente a Eslovenia.

En una entrevista en 'RTVE', el titular de Exteriores se ha referido al otro barco, que sí tenía Israel como destino y al que se le ha prohibido hacer escala en España, afirmando que es la primera vez que esto ocurre. "Este es el primer barco que hemos detectado con un cargamento de armamento para Israel y como continuación de una política que es consistente y que es explícita y conocida por todo el mundo", ha defendido.

"No se conceden nuevas licencias de exportación de armamento desde España hasta Israel desde el 7 de octubre porque no queremos contribuir a una guerra", ha señalado asimismo el ministro, que ha insistido: "No vamos a contribuir a llevar más armas a Oriente Medio. Oriente Medio no necesita más armas, necesita más paz".

"Si hay un barco que va con destino a Israel con armamento, nosotros no vamos a permitir la escala", ha insistido Albares, que ha considerado que "cualquier polémica es estéril" y "superflua" y ha pedido centrarse en lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza, la liberación de los rehenes de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria.

Así, ha rechazado contribuir más a la polémica: "Yo estoy en hacer, no en hacer que hago y desde luego no deberíamos contribuir ninguno al ruido, para eso ya se bastan la extrema derecha y la derecha", ha zanjado.