El que hasta ayer era el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha cargado este jueves contra la decisión de la Presidencia de la comunidad, encabezada por Isabel Díaz Ayuso, tras dictaminar la convocatoria de elecciones anticipadas en el territorio.

"Esta ruptura unilateral de Ayuso con Ciudadanos invita a pensar que quiere formar una coalición con Vox. Va a tumba abierta, y yo no quiero eso en mi comunidad", ha indicado el exdirigente en una entrevista con Onda Cero. En este sentido, y siguiendo el discurso de ayer tras conocer la noticia del adelanto electoral, ha vuelto a apelar a la "irresponsabilidad" de la presidenta: "Es una gran equivocación y una falta de respeto a los ciudadanos", sentencia.

Estas declaraciones del exvicepresidente concuerdan con otra aparición de Ayuso en los medios de comunicación. Concretamente, en una entrevista con EsRadio, la dirigente madrileña ha agradecido a la formación de extrema derecha su "apoyo" durante su corta legislatura.

"Yo agradezco que Vox me apoye ahora y me dé el apoyo que no he recibido en otras ocasiones. Siempre he agradecido a los votantes de Vox la confianza que me han dado, así como a los votantes de Ciudadanos. No no sé si en mis políticas se han visto representados, pero les quiero dar las gracias", indicaba la presidenta, que aun así ha rechazado buscar coaliciones tras los posibles comicios: "Quiero mi proyecto", asegura.

Aguado evita pronunciarse sobre la batalla judicial

Uno de los puntos más importantes de la brecha política en Madrid gira en torno a la batalla judicial conformada este jueves. En este sentido, ante las dos posibilidades existentes (la convocatoria anticipada de elecciones o la aprobación de dos mociones de censura, una del PSOE y otra de Más Madrid), Aguado evita dar una respuesta categórica: "Vamos a ver a dónde va el follón. Yo preferiría que ayer no se hubiera producido lo que se produjo", ha asegurado en Onda Cero.

En este sentido, el político de Ciudadanos apela a la probable vía judicial que se desencadenaría del entuerto, y mantiene su defensa de lo que digan la Justicia: "Nos adaptaremos a lo que digan los tribunales, cuando nos marquen el camino, haremos lo que siempre hemo hecho: lo mejor para Madrid", expresa.

Asimismo, Aguado también ha expresado, en otra entrevista en Espejo Público, que "nadie se esperaba la temeridad de Ayuso". Y recalca cuál ha sido la actitud de la dirigente durante el año y medio que ha gobernado en coalición: "Ese decreto estaba firmado. Estaba obsesionada en gobernar sola... Murcia les ha venido al pelo", afirma.

En las últimas 24 horas Ignacio Aguado, así como el resto de consejeros de Ciudadanos en el Gobierno regional, han sido cesados. Así, este miércoles se confirmaba el fin de los cargos del vicepresidente regional, del expresidente y Consejero de Transportes, Ángel Garrido; y también de los consejeros de Economía, Cultura, Políticas Sociales y Universidades, todos en la órbita naranja.