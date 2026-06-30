El PP llamará a declarar a Zapatero en la comisión de investigación del caso SEPI en el Senado

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado

El contexto El expresidente del Gobierno ya declaró el pasado 2 de marzo en la comisión de investigación del caso Koldo en la cámara alta.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que volver a declarar en el Senado. En esta ocasión lo hará en la comisión de investigación por el caso de la SEPI, a la que será citado por el Grupo Parlamentario Popular, según ha anunciado la portavoz del PP en la cámara alta, Alicia García.

"Lo hacemos sin complejos. Desde que compareció en la comisión del caso Koldo han pasado muchas cosas: está imputado y la UDEF encontró 80 joyas tasadas en 1,3 millones [...] No vamos a pasar ni una", ha dicho García en rueda de prensa.

*Noticia en ampliación.

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